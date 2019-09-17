Четыре человека сгорели, два погибли от травм в результате ДТП в Актюбинской области

Актобе. 16 сентября. Kazakhstan Today - Четыре человека сгорели, два погибли от травм в результате ДТП на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, ДТП произошло сегодня в 03.45 на 934-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Белкопа.

Водитель автомашины марки Mazda Cronos, житель поселка Шубаркудук Темирского района, двигаясь со стороны поселка Карабутак в направлении Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Opel Vectra под управлением жителя Айтекебийского района. От столкновения Mazda загорелась, взорвался газобаллонный агрегат, пишет diapazon.kz

Водитель автомашины Mazda Cronos, его супруга, сын и внучка сгорели в салоне автомашины.

Кроме того, в результате ДТП водитель автомашины Opel Vectra госпитализирован в Центральную районную больницу Айтекебийского района, а супруга и сын от полученных травм скончались на месте ДТП. Начато досудебное расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства