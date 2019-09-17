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Четыре человека сгорели, два погибли от травм в результате ДТП в Актюбинской области

16.09.2019, 17:18 11341
Четыре человека сгорели, два погибли от травм в результате ДТП в Актюбинской области
Актобе. 16 сентября. Kazakhstan Today - Четыре человека сгорели, два погибли от травм в результате ДТП на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы областного департамента полиции, ДТП произошло сегодня в 03.45 на 934-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Белкопа.
 
Водитель автомашины марки Mazda Cronos, житель поселка Шубаркудук Темирского района, двигаясь со стороны поселка Карабутак в направлении Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Opel Vectra под управлением жителя Айтекебийского района. От столкновения Mazda загорелась, взорвался газобаллонный агрегат, пишет diapazon.kz.
 
Водитель автомашины Mazda Cronos, его супруга, сын и внучка сгорели в салоне автомашины.
 
Кроме того, в результате ДТП водитель автомашины Opel Vectra госпитализирован в Центральную районную больницу Айтекебийского района, а супруга и сын от полученных травм скончались на месте ДТП. Начато досудебное расследование.
 

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