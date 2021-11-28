Четырех пропавших геологов нашли на зимовке в Актюбинской области

Фото: Мой город
АКТОБЕ. 27 НОЯБРЯ - Четырех пропавших геологов нашли в Актюбинской области. Пропавших искали трое суток, в том числе с воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, 25 ноября 2021 года, примерно в 10.30, четверо геологов выехали на машине УАЗ из Карабутака в Талдык, далее должны были следовать в Кайынды, оттуда в Кайракты. На связь они выходили в тот же день вечером, в 18.00, не доезжая до села Талдык, и с тех пор о них было ничего неизвестно", - сообщает портал "Мой город".
В поисково-спасательных работах участвовали 5 поисковых групп, в которых 33 человека и 8 единиц техники. Сегодня в 11.00 пропавших искали с помощью еврокоптера "Казавиаспаса" по маршруту Актобе - Кумсай - Кайракты - Кайынды - Милысай - Аралтогай.
В 14.50 пропавшие сами вышли на связь, они нашлись на зимовке Кисыксай. Состояние хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Проводится работа по доставке геологов в село Карабутак Айтекебийского района", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.