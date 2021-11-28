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Четырех пропавших геологов нашли на зимовке в Актюбинской области

27.11.2021, 18:40 57862
Четырех пропавших геологов нашли на зимовке в Актюбинской области
Фото: Мой город
АКТОБЕ. 27 НОЯБРЯ - Четырех пропавших геологов нашли в Актюбинской области. Пропавших искали трое суток, в том числе с воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, 25 ноября 2021 года, примерно в 10.30, четверо геологов выехали на машине УАЗ из Карабутака в Талдык, далее должны были следовать в Кайынды, оттуда в Кайракты. На связь они выходили в тот же день вечером, в 18.00, не доезжая до села Талдык, и с тех пор о них было ничего неизвестно", - сообщает портал "Мой город"

ДЧС Актюбинской области
 
В поисково-спасательных работах участвовали 5 поисковых групп, в которых 33 человека и 8 единиц техники. Сегодня в 11.00 пропавших искали с помощью еврокоптера "Казавиаспаса" по маршруту Актобе - Кумсай - Кайракты - Кайынды - Милысай - Аралтогай.  


В 14.50 пропавшие сами вышли на связь, они нашлись на зимовке Кисыксай. Состояние хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Проводится работа по доставке геологов в село Карабутак Айтекебийского района", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

 

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Сошедший в Алматы оползень перекрыл дорогу и повредил забор частного дома

27.11.2021, 21:13 39691
Сошедший в Алматы оползень перекрыл дорогу и повредил забор частного дома
Фото: Хабар 24
АЛМАТЫ. 27 НОЯБРЯ - В Алматы в микрорайоне Коктобе произошел сход 30 кубических метров земли, в результате перекрыта проселочная дорога и поврежден металлический забор дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДЧС Алматы рассказали, что оползень произошел из-за порыва трубопровода и размягчения грунта, сообщает "Экспресс К".

27 ноября, в 09.30, в Медеуском районе, в микрорайоне Коктобе, вблизи дома 35, по улице Бигельдинова, из-за порыва трубопровода и переувлажнения грунта произошел сход оплывины".


В департаменте сообщили, что в настоящее время проведены работы по расчистке дороги.


 

Водителя автобуса в состоянии наркотического опьянения задержали в Павлодаре

27.11.2021, 14:17 84241
ПАВЛОДАР. 27 НОЯБРЯ - В Павлодаре полицейские задержали водителя автобуса, который неадекватно вел себя за рулем. Мужчина громко смеялся, размахивал руками и постоянно оглядывался, хотя в салоне никого не было, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозрительного мужчину правоохранители заметили, когда они поравнялись на светофоре, сообщает PVL News
 

Во время разговора с 40-летним водителем правоохранители поняли, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наркотическое опьянение. В свое оправдание водитель рассказал, что он приболел, а наркотики принял в качестве обезболивающего", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

 
Правоохранители выяснили, что мужчина работает в одном из городских ТОО. В тот день он выехал на смену и собирался забрать остальных сотрудников.
 
Автобус отправили на штрафстоянку. По решению суда павлодарца лишили водительских прав на семь лет и арестовали на 15 суток.
 
Всего, по данным ДП, с начала года в области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения наказали 1310 водителей.

Ранее сообщалось, что в Актобе спецназ обезвредил двух вооруженных молодых людей. Один из них вел автомобиль в состоянии наркотического опьянения.  
 

В поликлинике Атырау произошел пожар

26.11.2021, 20:58 115291
В поликлинике Атырау произошел пожар
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 26 НОЯБРЯ - В Атырауской городской поликлиники №7 произошло возгорание на втором этаже трехэтажного здания больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации территориального департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар зафиксирован 26 ноября в 12.34.
 
По данным ДЧС, в кабинете заведующей терапии с общей площадью 18 квадратных метров произошло возгорание персонального компьютера.
 
Из здания поликлиники были немедленно эвакуированы 45 человек, из них шестеро детей.
 
Жертв и пострадавших нет.
 
Как сообщалось ранее, двое получили ожоги, семилетняя девочка скончалась в результате пожара в квартире города Костаная.
 

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