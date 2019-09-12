Четыре пожарных пострадали при взрыве на территории гостиницы в Туркестане

Туркестан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В результате взрыва на территории гостиницы "ROYAL GRAND HOTEL" в Туркестане пострадали четыре пожарных, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 10 сентября, в седьмом часу, вечера в Туркестане, на территории гостиницы "ROYAL GRAND HOTEL" по улице Саттарханова, произошло возгорание автомобиля ЗИЛ с последующим взрывом газового баллона. В результате взрыва огонь распространился на кровлю гостиницы на предварительной площади 1400 квадратных метров, информировала пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Как уточнили в ведомстве позже, в ходе тушения пожара выяснялось, что произошло горение и взрыв трехтонной газовой автоцистерны. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 20.00 и ликвидирован в 20.15.

В результате взрыва в Центральную городскую больницу госпитализированы 4 сотрудника службы пожаротушения: у одного диагноз "перелом ключицы", у троих термические ожоги. Состояние сотрудников средней степени тяжести", - добавили в КЧС.

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