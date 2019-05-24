Четыре сотрудника "Астана су арнасы" насмерть отравились в колодце в Нур-Султане

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - В столице четыре сотрудника коммунального предприятия "Астана су арнасы" погибли в результате несчастного случая, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Нур-Султане произошло трагическое событие. В результате несчастного случая погибли четыре сотрудника коммунальной компании "Астана Су арнасы", - написал аким города Бахыт Султанов на своей странице в Фейсбуке .

Он отметил, что поручил соответствующим службам провести тщательное расследование и разобраться с причинами происшествия.

От своего имени и от имени акимата выражаю соболезнование родным и близким погибших. Акимат города окажет семьям всю необходимую поддержку", - заверил Султанов.

По информации ДЧС столицы, люди погибли в колодце, который находится за Дворцом школьников. По предварительным данным, они отравились метаном.





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