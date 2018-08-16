Трое молодых мужчин насмерть отравились угарным газом в колодце в Алматинской области

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Трое молодых мужчин насмерть отравились угарным газом в колодце в Алматинской области15.08.2018
Происшествия  14:14

Талдыкорган. 15 августа. Kazakhstan Today -В Кегенском районе Алматинской области в результате несчастного случая погибли трое молодых мужчин, передает Kazakhstan Today.

"12 августа, в 21.45, в ДЧС Алматинской области поступила информация о том, что в Кегенском районе, вблизи села Алгабас, при откачке воды из колодца (глубина 10 метров) получили отравление угарным газом от мотопомпы и скончались на месте трое молодых людей 1993-1994 годов рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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