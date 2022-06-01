Четыре университета "заминировали" в Актобе

КОНАЕВ. 31 МАЯ - ДТП с участием "Mercedes-Benz G-класс" произошло 30 мая в Сарканском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Автомашиной управлял 29-летний житель Алакольского района, который на 443-м км автодороги Алматы - Оскемен допустил ее опрокидывание. В момент аварии в салоне внедорожника находились трое взрослых и четверо малолетних детей, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

В ДТП погибли три человека. Четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами в больницу Саркана.

Расследование ДТП взято в производство областного управления дознания и проводится по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По факту назначены необходимые экспертизы.