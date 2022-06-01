Четыре университета "заминировали" в Актобе

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31 мая около 12.30 на электронную почту полиции поступило сообщение, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. Территорию университетов и институтов оцепили полицейские, всех, кто находился в зданиях, эвакуировали", - сообщает газета "Диапазон".
На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов.
Началась проверка зданий на наличие взрывных устройств. Были эвакуированы студенты, преподаватели и техперсонал ЗКГМУ, АГУ имени Жубанова, АИЭС и АЮИ имени М. Бокенбаева. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Сейчас полиция ищет автора анонимных сообщений. Началось досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". За это грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.