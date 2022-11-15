Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек

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Сеул. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек, по последним данным, пострадали 196 человек, десять из них все еще госпитализированы, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.

Напомним, самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон произошла в ночь с 29 на 30 октября.

По последним данным, в числе погибших 102 женщины и 56 мужчин. Двенадцать жертв - в возрасте 10-20 лет, еще 105 жертв - от 20 до 30 лет, 31 человек - в возрасте 30-40 лет, еще девять - в возрасте 40-50 лет. Одному было более 50. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана , Шри-Ланки, Турции и Австрии, сообщает РИА Новости

Тела 24 погибших иностранных граждан уже отправлены на родину.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил по 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

Власти продолжают расследование причин возникновения давки.