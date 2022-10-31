Казахстанка погибла во время давки в Сеуле

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданка Казахстана погибла во время массовой давки в Сеуле, сообщает пресс-служба МИД РК.
По информации оперативного штаба консульского отдела посольства РК в Южной Корее, девушка 1996 года рождения являлась уроженкой Актюбинской области и студенткой одного из корейских вузов.
Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан", - говорится в сообщении МИДа.
Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.