Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 800 человек

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Число людей, пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции, достигло 804 человека, передает Kazakhstan Today.

В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир, пишет Anadolu.

Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 километра. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции, а также частично в Греции.

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир возросло до 804, погиб 21 человек, добавили в AFAD.

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