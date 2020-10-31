В связи с землетрясением в Турции посольство Казахстана в Турции сделало заявление

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - По предварительным данным, среди пострадавших при землетрясении в Турции казахстанцев нет, передает Kazakhstan Today.

На своей странице в Facebook посол РК Абзал Сапарбекулы отметил, что посольство РК поддерживает связь с турецкими государственными органами и выясняет обстоятельства. Информации о пострадавших казахстанцах пока нет.





В случае, если гражданам нужна помощь, просим обратиться непосредственно в посольство +903124919100.

А. Амандыков +905384409677

А. Сыдыков +905367772827

Л. Болатова +905396903114

Почетный консул РК в Измире

Фатих Карадениз +905323833135

Азра Ахмедиянова +905347023135", - написал посол.

Напомним , 30 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение.





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