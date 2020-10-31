Система Orphus

В связи с землетрясением в Турции посольство Казахстана в Турции сделало заявление

30.10.2020 11557
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - По предварительным данным, среди пострадавших при землетрясении в Турции казахстанцев нет, передает Kazakhstan Today. 
 
На своей странице в Facebook посол РК Абзал Сапарбекулы отметил, что посольство РК поддерживает связь с турецкими государственными органами и выясняет обстоятельства. Информации о пострадавших казахстанцах пока нет. 

 

В случае, если гражданам нужна помощь, просим обратиться непосредственно в посольство +903124919100.

 
А. Амандыков +905384409677
 
А. Сыдыков +905367772827
 
Л. Болатова +905396903114
 
Почетный консул РК в Измире
 
Фатих Карадениз +905323833135
 
Азра Ахмедиянова +905347023135", - написал посол.
 
Напомним, 30 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая