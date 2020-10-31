В связи с землетрясением в Турции посольство Казахстана в Турции сделало заявление

На своей странице в Facebook посол РК Абзал Сапарбекулы отметил, что посольство РК поддерживает связь с турецкими государственными органами и выясняет обстоятельства. Информации о пострадавших казахстанцах пока нет.
В случае, если гражданам нужна помощь, просим обратиться непосредственно в посольство +903124919100.
А. Амандыков +905384409677
А. Сыдыков +905367772827
Л. Болатова +905396903114
Почетный консул РК в Измире
Фатих Карадениз +905323833135
Азра Ахмедиянова +905347023135", - написал посол.
Напомним, 30 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение.
#BREAKING— ASIF ALI (@braveperson2002) October 30, 2020
Magnitude-7.0 earthquake jolts #izmir (#Turkey)Pray for the people@esbilgic_tr pic.twitter.com/25JiCH1kLk
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