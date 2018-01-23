Число заболевших гепатитом "А" учеников карагандинской школы возросло до семи человек

Караганда. 23 января. Kazakhstan Today - Число детей, заболевших гепатитом А в одной из карагандинских школ, возросло до 7 человек. Неделю назад в учебном заведении провели дезинфекцию после того, как в больницу попали трое детей. Накануне возмущенные родители пришли к директору и потребовали закрыть школу на карантин, передает Kazakhstan Today.

Мамы не пускают детей в школу, боясь заражения гепатитом. Родители уверены, что проведенная дезинфекция не помогла, и следует закрыть школу на карантин, сообщает 31 канал

"У нас дома еще есть маленькие дети, которые также могут заразиться. Это не шутки - гепатит А", - комментирует Ольга Дирикина, мама шестиклассника.

Директор школы Татьяна Балгабекова уверяет, что следует четкой инструкции. После сообщения о первом заболевшем ученике его класс перевели на карантин, то есть все уроки проходили в одном кабинете. После того, как в больницу попали еще двое, санэпидемслужба продезинфицировала хлоркой всю школу. Следующие заболевшие выявлены в ходе обследований.

"Главная задача директора - прекратить панику. В школе делается все. У нас работают бригады учителей с 7.30 утра до 8 вечера. Делается забор крови, вакцинация. Делается все возможное и невозможное", - уверяет директор школы № 58 Татьяна Балгабекова.

У всех учащихся, кто был в контакте с заразившимися, взяли кровь на анализы и провели вакцинацию от гепатита. Врачи советуют не оставлять детей дома, а наоборот, отправлять в школу.

"Почему не закрывают школу? Ваши детки уже все побывали в контакте. Они все уже контактные. Сейчас вся 2-я поликлиника задействована в этом. А если будет сидеть дома ваш ребенок, он дома не усидит. Он с вами, с малышами во двор выйдет. Это будет распространение инфекции еще больше", - отмечает эпидемиолог Департамента общественного здоровья Карагандинской области Наталья Замилова.

По данным областного Департамента охраны общественного здоровья, сейчас в инфекционной больнице Караганды из 58-й школы находятся девять учеников. У семи уже случай гепатита "А" подтвержден, одного ребенка выписали. Есть еще трое детей из Темиртауской школы, история заболевания аналогичная.

По данным санэпидемиологов, предварительно причиной распространения инфекции стал выезд детей на зимних каникулах в Астану на экскурсию, где у них не было возможности помыть руки перед едой.

Напомним, в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области в 2017 году и за истекший период 2018 года среди учеников средней школы зарегистрировано 12 случаев заболевания гепатитом А. Среди заболевших 11 школьников и один неорганизованный ребенок, сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

Отмечается, что вакцинации от вирусного гепатита А подлежало 144 ребенка, но прививку получили 140 детей, четверо по причине письменного отказа родителей не были привиты.

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Источником заболевания является больной человек. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт. Основным фактором передачи является прежде всего питьевая вода, а также пищевые продукты, овощи и фрукты. Основные методы профилактики гепатита А - это гигиеническое воспитание и обучение в дошкольных и образовательных учреждениях, соблюдение требований, предъявляемых к качеству пищевых продуктов, организации питания, водоснабжения, обеспечивающих безопасность в эпидемическом отношении.

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