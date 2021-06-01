ЧП в Чарынском каньоне: врачи рассказали о состоянии спасенной девочки

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Заместитель главного врача по организационно-методической работе центра детской неотложной помощи Алуа Жексенова рассказала о состоянии спасенной в Чарынском каньоне девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11-летннюю девочку вчера доставила служба МЧС в нашу клинику, в приёмный покой экстренной хирургии. В приёмном покое оказана специализированная медицинская помощь. Выставлен диагноз: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, раны, множественные ссадины верхних и нижних конечностей". Ребёнок помещен в отделение нейрохирургии. Состояние на сегодняшний день стабильное. Лечение получает", - проинформировала заместитель главного врача по организационно-методической работе Алуа Жексенова.

Как сообщалось ранее, 29 мая в результате грязеселевого выброса в Чарынском каньоне погибли преподаватель и ученица гимназии №199, еще шесть человек пострадали. Одну девочку унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу . Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия.

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