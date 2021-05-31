Спасена пропавшая в Чарынском каньоне школьница

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АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу, которая пропала накануне во время схода грязеселевого потока, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнил официальный представитель МЧС Талгат Уали, девочку 2010 года рождения нашли в 09.34 на левом берегу реки Чарын. Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия. Высота каньона составляет от 800 до 1500 метров, береговая линия на этом участке вдоль реки - скальная порода и труднопроходимые места.

В данное время спасатели РОСО и ОСО ДЧС Алматинской области оказывают первую доврачебную медицинскую помощь. По предварительным оценкам, школьница получила ушибы и ссадины, состояние стабильное средней тяжести.

Решается вопрос по транспортировке пострадавшей с использованием авиационной техники АО "Казавиаспас" в медицинское учреждение Алматы для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В поисково-спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС (35 сотрудников и 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 10 единиц техники), РОП (20 сотрудников и 4 единицы техники), РОСО Алматы (11 спасателей, 3 кинологических расчета и 1 единица техники), ГНПП "Чарынский каньон" (20 работников и 3 единицы техники), МИО (5 человек и одна единица техники).





Ситуацию также прокомментировали в Управлении образования Алматы.





Данная экскурсия была организована отдельными лицами и не связана с основной деятельностью школы. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Управлением образования изучаются обстоятельства произошедшего, о принятых мерах будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в ведомстве, напомнив родителям о необходимости соблюдения мер безопасности в каникулярный период.









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