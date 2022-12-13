ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев

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В ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил , выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.





Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", - заявил глава государства.





По его словам, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень правительства.





Токаев напомнил, что в связи с ЧП в Экибастузе аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.





При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.





Напомним, в ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе. Так, в Караганде в минувшую пятницу была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра" по адресу Ашимова, 28, сообщили в пресс-службе компании "Теплотранзит Караганда"









В течение двух суток водоотливная техника ТОО "Теплотранзит Караганда" не допускала перелива сетевой воды на проезжую часть. В настоящее время для ликвидации дефекта тепловые сети микрорайона "Панель центр" будут отключены. После устранения дефекта гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в компании.





Еще одна авария произошла сегодня ночью в Петропавловске.





Ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314-й Стрелковой Дивизии. Место порыва уже обнаружили. Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрое", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.





По его словам, на данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается, за исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий.





Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. Также хочу сообщить, что до полного восстановления давления воды будет организован подвоз воды жителям. Я держу данный вопрос на личном контроле", - сообщил глава города.









Напомним, сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.





Вице-премьер также сообщил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником ТЭЦ и республиканским бюджетом.