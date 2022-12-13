В первые часы аварии в Экибастузе произошло 70 порывов - Скляр

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.
По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.
Из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количествах порывов и возможностях ремонтных бригад существенно затянулось время ликвидации технологических нарушениях на теплотрассах. Длительность усугубило замерзание домов и их систем водообеспечения и водоотведения", - отметил вице-премьер.
Он также доложил, что на утро сегодняшнего дня из-за разбалансировки системы теплоснабжения поступают обращения жителей, в основном частного сектора, с жалобами на тепло- и водоснабжение по отдельным адресам. На участках теплосетей работают более 200 работников промышленных предприятий с сотрудниками теплосетей. Все многоэтажные дома обеспечены холодным и горячим водоснабжением.
Жильцам наиболее пострадавшим 70 домов 2 месяца не будет начисляться плата за тепло. За 12 дней режима ЧС не будет начисляться оплата за электроэнергию абсолютно всем потребителям города. Компания собственник "Экибастузтеплоэнерго" произведет ремонт пострадавших квартир", - заверил Скляр.
В свою очередь президент Токаев назвал происшествие в Экибастузе реальной катастрофой. По его словам, эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительном сезону госорганов и субъектов естественных монополий.
Он отметил, что в стране есть практика замалчивания накопившихся проблем. И эта практика привела к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы.
Я думаю, что нужно извлечь уроки. Провести расследование, почему так произошло. И будем принимать соответствующее решение", - сказал глава государства.
Президент заявил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом.
Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов", - проинформировал он.
При этом глава государства подчеркнул, что средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддере и Шемонаихе Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены.
Я неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности», - сказал Токаев.
Также он добавил, что предложение продать государству за 1 тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90%, нуждается в экспертизе.
Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты.