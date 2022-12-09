В Экибастузе отменили режим ЧС

Фото: instagram/ete_ekb
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября, об этом сообщил в Instagram аким города Аян Бейсекин.
Введенный 28 ноября в городе режим ЧС отменен", - написал аким.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении причиненного ущерба.
Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.
Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.
В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.
Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.
По его словам, недопустимо все сводить к тарифной политике.
Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности", - считает депутат.