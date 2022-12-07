Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы развития легкой промышленности и переработки хлопка обсудили в пятницу на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, - Вопросы развития легкой промышленности и переработки хлопка обсудили в пятницу на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба премьер-министра.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане по состоянию на 1 ноября 2022 года действует 1396 предприятий легкой промышленности, из них 816 - швейных предприятия, 461 - по производству текстиля, 119 выпускают кожаную и относящуюся к ней продукцию. Доля легкой промышленности в ВВП страны составляет 0,1%, в обрабатывающей - 0,8%.

Сегодня отечественный рынок одежды и обуви в основном направлен на удовлетворение потребностей регулируемых закупок и государственного оборонного заказа.

Как сообщил на совещании председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, в этом году была разработана и утверждена дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2022-2025 годы, которая включает меры по развитию сырьевой базы, переработки сырья, увеличению мощностей отечественных производителей легкой промышленности, привлечению инвестиций, внедрению мирового опыта и развитию экспорта.

Однако решение проблем легпрома затрагивает сразу несколько секторов экономики, и в первую очередь АПК. Производством хлопка-сырца традиционно занимаются фермеры Туркестанской области. В среднем в Казахстане производят порядка 327 тысяч тонн хлопка в год, но возможности переработать все сырье у казахстанских предприятий нет.

Ассоциация предприятий легкой промышленности уверяет, что у хлопковой отрасли есть потенциал. Нужны лишь меры государственной поддержки.

По мнению бизнеса, действенной мерой может стать объединение в единый пул госзакупа продукции легкой промышленности. Тогда отечественные товаропроизводители получат гарантированный доступ к госзаказу.

В этом случае мы будем видеть, какой объем продукции необходим государственным предприятиям", - отметила председатель объединения предприятий легкой промышленности Qaz Textile Industry Гульмира Уахитова.

Также представитель гособоронзаказа предложил казахстанским предприятиям легпрома повысить качество ткани и выпускаемой продукции, улучшить технологию производства, разработать казахстанский бренд, который бы поставлял спецодежду только для силовых структур Казахстана. Со своей стороны представители госорганов - заказчики готовы пойти на увеличение доли местного содержания в закупках с 30 до 70% для легкой промышленности при условии, что отечественные товаропроизводители обеспечат достойное качество продукции.

На совещании также были озвучены предложения по строительству новых текстильных фабрик, привлечению инвесторов, включению предприятий легкой промышленности в перечень приоритетных отраслей СЭЗ, предоставлению преференций предприятиям легпрома.

В завершение министр торговли и интеграции поручил консолидировать все предложения по развитию отрасли легкой промышленности до конца года и представить их к следующей встрече.



