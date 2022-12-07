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Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб

06.12.2022, 15:57 1636
Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб
Фото: Depositphotos
Разработан алгоритм подачи заявки на возмещение ущерба
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Палата предпринимателей "Атамекен" разработала специальный алгоритм, которым могут пользоваться те субъекты бизнеса, которые пострадали от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе Павлодарской области, сообщается на сайте палаты.

Нами разработан алгоритм подачи документов на возмещение ущерба, которым могут воспользоваться предприниматели", - говорит заместитель директора палаты Павлодарской области Серик Аубакиров.


Для подачи заявки на возмещение ущерба необходимо:

  1. Известить call-центр, штаб по номерам горячей линии 280928, 282028, а также в ОДК "Кайнар" 339187, 338921, 338944 и жилинспекции 87002997806
  2. Зафиксировать комиссионно на видео ущерб (озвучить адрес, дату, время, присутствующих)
  3. Приложить подтверждающие документы на пришедший в негодность товар, материалы, оборудование и т. д.
  4. Снять весь товар на фото, видео и т.д.
  5. Составить дополнительно акт на бумаге со списком ущерба в простой письменной форме в составе комиссии; важно в состав включить не менее 3 членов (если субъект бизнеса находится в многоквартирном доме, то желательно с участием председателя КСК или ОСИ, старшего по дому, слесаря и др.)
  6. Подать документы по адресам, ранее указанным акиматом в пунктах обогрева и т. д.; при этом у себя иметь второй экземпляр, на котором сделают отметку о приеме документов; обязательно указать данные и контакты членов комиссии

В настоящее время предприниматели обращаются с просьбой оказать помощь в следующих вопросах:

  • предоставление отсрочки по выплате сумм основного долга и вознаграждения по займам малого и среднего бизнеса;
  • освобождение от уплаты налога на имущество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
  • приостановление начисления пени и другие вопросы.

Павлодарская региональная палата "Атамекен" считает, что принятие этих мер мер помощи пострадавшему бизнесу помогло бы сфере предпринимательства города благополучно пережить этот сложный период.

Напомним, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил  предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.  
 

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В Казахстане планируют ввести единый платеж для работодателей

01.12.2022, 15:50 10986
В Казахстане планируют ввести единый платеж для работодателей
Предлагается с 1 января 2023 года введение единого платежа с заработной платы для работников субъектов микро- и малого предпринимательства
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработали проект приказа "Об утверждении правил уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа".

Основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства правительства и канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия", - сообщается в тексте документа.


Отмечается, что проект разработан в рамках реализации Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".

Проектом приказа предлагается с 1 января 2023 года введение единого платежа с заработной платы для работников субъектов микро- и малого предпринимательства.  

В состав единого платежа планируется включение индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателей, социальных отчислений, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Также прописана необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости - решение Республиканской бюджетной комиссии.

Принятие и реализация проекта приказа не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета", - отмечается в документе.


С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

В Казахстане расширят применение льгот по КПН - Смаилов

30.11.2022, 17:39 14301
В Казахстане расширят применение льгот по КПН - Смаилов
Фото: primeminister.kz
Для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята концепция управления государственными финансами до 2030 года
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата, на котором были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию налогового администрирования, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр отметил, что правительством будет продолжен курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.

В этом направлении реализуются меры по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствованию законодательства и судебной практики, а также борьбе с коррупцией. Это значительно укрепит систему защиты интересов и прав бизнеса, создаст широкие экономические возможности для инвесторов", - сообщил Алихан Смаилов.


Он подчеркнул, что для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята концепция управления государственными финансами до 2030 года, а в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс.


По его словам, вся работа по улучшению налогового законодательства будет и дальше проводиться в тесном сотрудничестве с налогоплательщиками, экспертами и международными консультантами.

Особое внимание при этом будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования, расширению применения льгот по корпоративному подоходному налогу при реинвестировании прибыли", - отметил Алихан Смаилов.


В рамках заседания участники обсудили рекомендации по повышению эффективности налоговой политики, вопросы разработки нового Налогового кодекса, таможенной обработки товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и укрепления бизнес-связей между казахстанскими и иностранными предпринимателями.

Премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны соответствующими госорганами.

Правительство Казахстана готово и дальше сотрудничать с инвесторами по всем актуальным вопросам налоговой политики", - добавил он.

 

Свыше 70 фактов давления и незаконного вмешательства в бизнес выявил Антикор

28.11.2022, 14:24 19326
Свыше 70 фактов давления и незаконного вмешательства в бизнес выявил Антикор
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции с начала года выявило 72 факта незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны государственных служащих.
 

Начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Также Антикор предотвратил проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий, что оградило предпринимателей от лишней траты времени на посещение следственных кабинетов.
 

По уголовным делам территориальных департаментов существенно сокращены следственные действия с участием бизнеса, что стало возможным в результате внедренного агентством механизма ведомственного контроля", - сообщает ведомство.

 
Как сообщили в агентстве, большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%.
 

По всем вышеуказанным фактам в адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений", - отметили в Антикоре.

 

Жумангарин обсудил меры поддержки легпрома с представителями бизнеса и госорганов

26.11.2022, 15:29 23626
Жумангарин обсудил меры поддержки легпрома с представителями бизнеса и госорганов
Фото: primeminister.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы развития легкой промышленности и переработки хлопка обсудили в пятницу на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане по состоянию на 1 ноября 2022 года действует 1396 предприятий легкой промышленности, из них 816 - швейных предприятия, 461 - по производству текстиля, 119 выпускают кожаную и относящуюся к ней продукцию. Доля легкой промышленности в ВВП страны составляет 0,1%, в обрабатывающей - 0,8%.
 
Сегодня отечественный рынок одежды и обуви в основном направлен на удовлетворение потребностей регулируемых закупок и государственного оборонного заказа.
 
Как сообщил на совещании председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, в этом году была разработана и утверждена дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2022-2025 годы, которая включает меры по развитию сырьевой базы, переработки сырья, увеличению мощностей отечественных производителей легкой промышленности, привлечению инвестиций, внедрению мирового опыта и развитию экспорта.
 
Однако решение проблем легпрома затрагивает сразу несколько секторов экономики, и в первую очередь АПК. Производством хлопка-сырца традиционно занимаются фермеры Туркестанской области. В среднем в Казахстане производят порядка 327 тысяч тонн хлопка в год, но возможности переработать все сырье у казахстанских предприятий нет.
 
Ассоциация предприятий легкой промышленности уверяет, что у хлопковой отрасли есть потенциал. Нужны лишь меры государственной поддержки.
 
По мнению бизнеса, действенной мерой может стать объединение в единый пул госзакупа продукции легкой промышленности. Тогда отечественные товаропроизводители получат гарантированный доступ к госзаказу.
 

В этом случае мы будем видеть, какой объем продукции необходим государственным предприятиям", - отметила председатель объединения предприятий легкой промышленности Qaz Textile Industry Гульмира Уахитова.

 
Также представитель гособоронзаказа предложил казахстанским предприятиям легпрома повысить качество ткани и выпускаемой продукции, улучшить технологию производства, разработать казахстанский бренд, который бы поставлял спецодежду только для силовых структур Казахстана. Со своей стороны представители госорганов - заказчики готовы пойти на увеличение доли местного содержания в закупках с 30 до 70% для легкой промышленности при условии, что отечественные товаропроизводители обеспечат достойное качество продукции.
 
На совещании также были озвучены предложения по строительству новых текстильных фабрик, привлечению инвесторов, включению предприятий легкой промышленности в перечень приоритетных отраслей СЭЗ, предоставлению преференций предприятиям легпрома.
 
В завершение министр торговли и интеграции поручил консолидировать все предложения по развитию отрасли легкой промышленности до конца года и представить их к следующей встрече.

Ранее сообщалось, что Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны.
 

Мораторий на проверки МСБ в Казахстане продлят до 2023 года

23.11.2022, 15:56 29506
Мораторий на проверки МСБ в Казахстане продлят до 2023 года
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года продлят в Казахстане, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.
 

Мы подготовили решение, и оно было принято главой государства. Так что мораторий на проверки МСБ продлевается до конца 2023 года", - подчеркнул министр.

 
При этом, по его словам, со стороны субъектов МСБ не должно быть злоупотреблений.
 

У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения", - заявил министр.

 
Напомним, мораторий на проверки субъектов предпринимательства ввели с 1 января 2020 года, его действие должно было закончиться 1 января 2023 года.
 
Исключение составили участники госзакупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
 
Ранее Миннацэкономики предложило продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года.
 
Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу.
 

Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменят в Казахстане

21.11.2022, 14:19 33796
Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменят в Казахстане
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК постановлением от 17 ноября 2022 года изменило перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога.
 
Текст постановления опубликован на сайте главы правительства.
 
Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.
 
Специальный налоговый режим теперь будет применяться к следующим видам деятельности:
 
  • предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;
  • предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий;
  • деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;
  • деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;
  • доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;
  • прочие виды организации питания вне населенных пунктов;
  • прочие виды организации питания в пассажирских поездах;
  • прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.

Исключение составит предоставление гостиницами гостиничных услуг.

Режим был введен временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Они уплачивают КПН/ИПН в размере 3% с оборота.
 
Постановление будет действовать с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года.
 

Продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года предлагает Миннацэкономики

18.10.2022, 18:16 79191
Продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года предлагает Миннацэкономики
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана опубликовало изменения и дополнения в указ президента РК "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".
 
Поправки опубликованы на портале "Открытые НПА" и доступны для публичного обсуждения до 2 ноября 2022 года.
 

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в тексте законопроекта.

 
Исключение составят внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.
 
В настоящее время мораторий на проверки субъектов бизнеса действителен до 1 января 2023 года.
 

НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг

10.10.2022, 14:39 87746
НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг
Фото: atameken.kz
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" отказывается от государственных услуг. По мнению председателя президиума палаты Раимбека Баталова, НПП должна стать независимой от госбюджета.
 

Ранее бюджет палаты состоял из 11 млрд тенге бюджетных средств и 7 млрд - ОЧВ (обязательные членские взносы. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Мы по данному пункту уже отказались от ряда функций, например, проект "Бастау Бизнес" приносил 2,2 млрд тенге в фонд палаты. Мы сейчас сокращаем процент госбюджета до 20% в структуре доходов. В последующем у НПП не должно быть зависимости от государственного бюджета", - отметил Баталов.


Также на совещании предложено вывести из состава президиума, куда входит 51 человек, 16 депутатов парламента и общественных деятелей, а также исключить представителей аккредитованных ассоциаций и оставить только председателей комитетов.
 

Большинство за то, чтобы председатель, а не представитель был, если он ответственен за отрасль, то должен быть в президиуме", - отметил Баталов.

 
Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy выступила с позицией, что комитет сам должен определять, кого назначать в президиум.
 

В ходе обсуждения глава НПП озвучил предложение по сокращению сроков полномочия председателя президиума, комитетов, а также членов президиума и правления до 2 лет с правом переизбрания. Также предложено в целях оперативности наделить президиум такими полномочиями съезда, как принятие решений о создании и закрытии региональных палат предпринимателей и утверждение количественного состава региональных советов", - сообщается на сайте НПП.

 

 

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