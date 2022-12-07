Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб

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Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Палата предпринимателей "Атамекен" разработала специальный алгоритм, которым могут пользоваться те субъекты бизнеса, которые пострадали от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе Павлодарской области, сообщается на сайте палаты.
Нами разработан алгоритм подачи документов на возмещение ущерба, которым могут воспользоваться предприниматели", - говорит заместитель директора палаты Павлодарской области Серик Аубакиров.
Для подачи заявки на возмещение ущерба необходимо:
- Известить call-центр, штаб по номерам горячей линии 280928, 282028, а также в ОДК "Кайнар" 339187, 338921, 338944 и жилинспекции 87002997806
- Зафиксировать комиссионно на видео ущерб (озвучить адрес, дату, время, присутствующих)
- Приложить подтверждающие документы на пришедший в негодность товар, материалы, оборудование и т. д.
- Снять весь товар на фото, видео и т.д.
- Составить дополнительно акт на бумаге со списком ущерба в простой письменной форме в составе комиссии; важно в состав включить не менее 3 членов (если субъект бизнеса находится в многоквартирном доме, то желательно с участием председателя КСК или ОСИ, старшего по дому, слесаря и др.)
- Подать документы по адресам, ранее указанным акиматом в пунктах обогрева и т. д.; при этом у себя иметь второй экземпляр, на котором сделают отметку о приеме документов; обязательно указать данные и контакты членов комиссии
В настоящее время предприниматели обращаются с просьбой оказать помощь в следующих вопросах:
- предоставление отсрочки по выплате сумм основного долга и вознаграждения по займам малого и среднего бизнеса;
- освобождение от уплаты налога на имущество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- приостановление начисления пени и другие вопросы.
Павлодарская региональная палата "Атамекен" считает, что принятие этих мер мер помощи пострадавшему бизнесу помогло бы сфере предпринимательства города благополучно пережить этот сложный период.
Напомним, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.