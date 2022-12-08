Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление

Восстановительные работы на теплосетях продолжаются
Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям домов, оставшихся без тепла в Экибастузе, не будут выставлять счета за отопление.
Их освободят от оплаты за последние два месяца. В городе продолжаются восстановительные работы, в частности по возобновлению водоснабжения. На данный момент в восемь из 28 многоэтажек вода уже поступает, сообщает "Хабар 24".
На вот этот перечень домов, которые остались без тепла, им счета за тепловую энергию выставляться не будут в течение ноября и декабря. В тех частях, где было снижение определенных параметров тепла, то есть недогревы, мы сейчас с нашими службами проведем работу, чтобы был сделан перерасчет", - сказал председатель правления Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации Багдат Орал.
Вчера во время очередного обхода специалисты выявили еще одно повреждение на теплосети. Чтобы устранить проблему, в оперативном штабе приняли решение построить новую теплотрассу, протяженностью 120 метров. Проведут ее поверх старой.
По словам временно исполняющего обязанности акима области Олега Крука, это самый оптимальный вариант, поскольку на восстановление замерзшего теплопровода потребуется как минимум 20 часов. А времени сейчас нет.
Когда эта теплосеть будет готова, труба у нас есть, полностью материалы все есть, мы планируем сейчас приступать, в эту ночь. Уже монтировать. Оно будет идти круглосуточно. Будет смонтирована на поверхности и подготовлена в любой момент остановить и подключить", - сказал врио акима Павлодарской области Олег Крук.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 08.00 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова о ходе ремонтных работ в Экибастузе и поручил принять конкретные меры для кардинального изменения сложившейся ситуации.