Токаев заслушал доклад премьер-министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе

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Он поручил решить вопросы приватизированных энергоактивов

Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова о ходе ремонтных работ в Экибастузе и поручил принять конкретные меры для кардинального изменения сложившейся ситуации, сообщила пресс-служба - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова о ходе ремонтных работ в Экибастузе и поручил принять конкретные меры для кардинального изменения сложившейся ситуации, сообщила пресс-служба Акорды





Сообщается, что принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Эти работы близятся к завершению.





Глава государства возложил на правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону.





Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах.





Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников. Президент подчеркнул, что вся работа правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.



