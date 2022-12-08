Недопустимо все сводить к тарифной политике: депутаты о серийных авариях в Казахстане

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Это отказ всей системы, который был делом времени

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени, заявил в своем - Произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени, заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен Айкын Конуров.





По его словам, в марте фракция Народной партии Казахстана уже направляла депутатский запрос на имя премьер-министра по вопросам обеспечения энергетической безопасности.





Он был продиктован обращениями избирателей после неудовлетворительных итогов прошлого отопительного сезона, когда произошел ряд крупных аварий, в том числе на ключевых энергообъектах страны - Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2. Мы отмечали, что практически во всех регионах уровень изношенности энергооборудования и передающих сетей приблизился к критическому. В этой связи нами была поднята необходимость создания государственной комиссии по вопросам энергетической безопасности для системного решения проблемы", - пишет Конуров.





По его словам, правительство дало ответ о нецелесообразности такой меры, поскольку работа по модернизации энергетического комплекса уже проводится в плановом порядке.





Но лучший экзаменатор - это зима, и она показала истинную цену проводимой работы. Произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени. И сейчас, к сожалению, мы не видим адекватных мер, которые способны исправить ситуацию", - подчеркнул депутат.





Он посетовал, что вновь не удается найти ответственных, потому что за энергетику отвечает несколько госорганов. А частные собственники всю ответственность пытаются переложить на низкие тарифы, то есть, по сути, на потребителей, которые оказались пострадавшими во всей этой бедственной ситуации.





Мажилисмен также отметил, что низкие тарифы - это миф.





Казахстанцы оплачивали услуги электро- и теплоснабжения соразмерно количеству и качеству потребляемых благ, а также собственных доходов. Нельзя также упускать из внимания низкий КПД отечественных ТЭЦ, не превышающий 50%, и огромные потери тепла в сетях, что означает пустое расходование ресурсов на отопление улиц, а не домов", - добавил депутат.





Конуров считает недопустимым сводить все причины к тарифной политике.





Проведение технического аудита объектов энергетики, запланированное правительством, безусловно, необходимая мера, но это ничего нового не покажет - плачевное состояние объектов давно и хорошо всем известно. На сегодняшний день в энергетике главная проблема - не дефицит ресурсов, а дефицит государственных подходов", - заявил депутат.





Он отметил, что энергетическая безопасность в Казахстане не может быть приравнена к рядовой коммерческой сфере для извлечения выгоды.





Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности. Ее неотъемлемой частью является безопасность теплоснабжения. В этой сфере долгие годы все планирование было исключительно краткосрочным по принципу "лишь бы пережить очередной отопительный сезон". Поэтому долгосрочная тенденция обветшания инфраструктуры и отставания инвестиций в ее модернизацию просто выпала из внимания государства, а частным собственникам это оказалось вообще ни к чему", - заявил депутат.





По его мнению, обеспечение безопасности теплоснабжения должно, в частности, предусматривать требования к теплоисточникам и системам теплопотребления, схемы развития тепловых сетей, алгоритмы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, включая управления теплоснабжением в случае ЧС.





У нас сложилась абсурдная ситуация, когда технически системы теплоснабжения в крупных городах являются централизованными, а управление ими полностью децентрализованно. Проще говоря, зависит не от установленных норм и правил энергетической безопасности, а от способности и желания различных собственников заботиться о поддержании инфраструктуры в работоспособном состоянии. И если такого желания нет, потребители становятся заложниками. Сама по себе смена собственников сейчас уже ничего не решит", - считает мажилисмен.





По мнению депутата, вопрос не может решаться "кавалерийским наскоком". Он требует крайне серьезной проработки, и ведущую роль должны играть не чиновники или бизнесмены от энергетики, а ученые и производственники.





Во главу угла должна быть поставлена именно энергетическая безопасность. Поэтому мы настаиваем на формировании соответствующей постоянной действующей государственной комиссии и рабочего органа в структуре правительства, ответственного за энергетическую безопасность страны", - резюмировал Конуров.



