К аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика - Жумангарин

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Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему Экибастуз, имея одно из крупнейших угольных месторождений в Казахстане, продолжает мерзнуть.
По мнению Серика Жумангарина, это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.
Он отметил, что нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица.
Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году за счет тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%. Естественно, подобная тарифная политика рано или поздно к таким последствиям будет приводить", - заявил министр.
Он также подчеркнул, что содержание подобного рода объектов дорогостоящее.
Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать либо заново строить. Еще раз хочу повторить, что на этот вопрос до всех этих аварий уже руководство страны обратило внимание", -сообщил он.
Серик Жумангарин подчеркнул, что президент в своем послании дал четкую команду и сейчас новые подходы к тарифной политике находятся на стадии завершения.
Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Вот именно по этой схеме. И эта идеология в Комитете по регулированию естественных монополий. Речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, дело в том, что надо их не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств", - добавил министр.
Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз.
От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады.