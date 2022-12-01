Глава Минэнерго: аварию на ТЭЦ Экибастуза можно было предотвратить

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что аварию на теплоэлектростанции Экибастуза можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Тут не только станции, но и трубопроводы ломаются. В настоящее время, когда уже возникла такая ситуация, от нас требуется сплоченность, организованность. Местным, центральным исполнительным органам и собственникам станций нужно все профинансировать, обеспечить теплом, водоснабжением, решить проблемы населения", - сказал глава Минэнерго в интервью телеканалу "Казахстан".
Он подчеркнул, сложившуюся проблему надо решать максимально быстро.
Требуется еще некоторое время, если возникнут проблемы с теплопроводом. Тем не менее эту проблему нужно решать очень быстро. Под руководством акима области создан специальный оперативный штаб с целью решения этих вопросов. Наши представители тоже в составе данного штаба. Постараемся решить максимально быстро", - заявил он.
По словам Акчулакова, при подготовке к отопительному сезону со стороны Минэнерго проверки трубопровода на ТЭЦ не было.
В целом тепловые трубопроводы находятся в ведении местных исполнительных органов. Но все это не отдельный объект, это одна система. В настоящее время мы вносим дополнительные изменения на законодательном уровне, например наш Комитет энергоконтроля не имеет полномочий проверять любую станцию в любое время, поэтому мы пересматриваем данный вопрос, который обсуждается в мажилисе. Надеемся, что скоро выйдет. После этого, как и раньше, будем проверять и проводить подобные работы. Тут опять отмечу, что для проведения данных работ нужны средства. Сейчас сложилась такая ситуация, но подобные ситуации необходимо решать заранее, чтобы избежать в будущем. Решать - это значит, что нужно строить новые станции, новые трубопроводы, все это взаимосвязано", - заключил министр.
Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже несколько суток. Специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.