В Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты

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Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полностью подключены к теплу все социальные объекты. Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, идет набор температуры в помещениях. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.
По словам Романа Скляра, на 19.00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение. Продолжается восстановление водоснабжения, сообщает Pavlodarnews.kz.
Аварийные работы по теплоснабжению завершены. В 11 домах по улицам Машхур Жусупа, 52, и Сатпаева, 8, в круглосуточном режиме идет восстановление систем водоснабжения и водоотведения. В call-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и отрабатываются", - сообщил Роман Скляр.
Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава региона Асаин Байханов, началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении причиненного ущерба.
С первого дня, а вернее с ночи 27 ноября, я был в курсе случившегося в Экибастузе, мы тогда в акимате Павлодара, естественно, не просто отслеживали обстановку, но и помогали с организацией помощи замерзавшему городу. Как вы знаете, ликвидацией последствий ЧС сейчас руководит первый вице-премьер Роман Васильевич Скляр, на месте побывал премьер-министр Алихан Асханович Смаилов, он держит ситуацию на постоянном контроле. О ней регулярно докладывают главе государства", - отметил он.
Аким области подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Они будут в максимально сжатые сроки доведены до логического завершения: тепло и воду получат все экибастузцы.
Это сейчас наша общая первоочередная задача. В ее достижении нам самоотверженно содействуют сами горожане и другие герои (именно герои!) - сварщики, сантехники, электрики из разных регионов республики, откликнувшиеся на беду в Экибастузе. Хочу поблагодарить их. Как и волонтеров, общественников, депутатов, взваливших на себя бремя гуманитарной помощи. Без вас мы бы не обошлись, спасибо!" - заявил Асаин Байханов.
После восстановления теплоснабжения города необходимо сохранить его бесперебойную подачу. Это следующий этап, ответственность за который ляжет на городские власти и "Экибастузтеплоэнерго". Руководство области окажет им всемерную поддержку.
Мы приступили к обработке поступающих заявлений о возмещении причиненного ущерба. Я поручил не затягивать этот процесс. Многих сейчас интересует, кто понесет наказание за случившееся в Экибастузе. Так вот, давайте не будем забегать вперед, мы в данный момент сосредоточены на вопросах жизнеобеспечения города. Все прочее - второстепенно", - рассказал глава региона.
Напомним, во все проблемные дома Экибастуза подано тепло. Энергоисточник работает в штатном режиме. В городе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.