Ситуация в Экибастузе: тепло подано во все пострадавшие дома

Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.
По его словам, параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см2.
Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшего в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК, усложняет эту работу. Всем жителям выражаем благодарность за терпение и рассчитываем, что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована", - сообщили в оперативном штабе.
Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.
Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.