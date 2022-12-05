Мы выживаем как можем - жители Экибастуза обратились за помощью к казахстанцам

Фото: пресс-службы премьер-министра РК

Экибастузцам не нужны обогреватели. Городу нужны люди, человеческие ресурсы

Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи.





Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным жителям. В Экибастузе критическая ситуация. Работы ведутся, но там, где отогревается канализация, начинают рваться трубы. У людей лично в нашем доме на Сатпаева, 8, с первого по девятый этаж разорвало все батареи. Радиаторов не хватает. Коммунальные службы молчат, КСК нас бросило и не отвечает на звонки. Женщины уже спускаются в подвалы и помогают мужчинам. Женщины также готовят еду тем, кто здесь работает сутками. Люди, которых к нам прислали, тоже ломаются, у них заканчиваются ресурсы. На данный момент нам не нужны обогреватели, от них горят трансформаторные будки, горят кабели. В квартирах ноль градусов. Нам нужны люди, человеческие ресурсы. Нам нужны специалисты, которые приедут и помогут нам. Идут 7-е сутки, как мы находимся в холодном аду. Все на грани. Мы выживаем как можем. Люди забиваются в одну комнату по две-три семьи. Это нечеловеческие условия, а грядут морозы до -35", - говорит женщина на записи.





Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.





В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады. В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.



