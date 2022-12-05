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Мы выживаем как можем - жители Экибастуза обратились за помощью к казахстанцам

04.12.2022, 17:28 14631
Мы выживаем как можем - жители Экибастуза обратились за помощью к казахстанцам
Фото: пресс-службы премьер-министра РК
Экибастузцам не нужны обогреватели. Городу нужны люди, человеческие ресурсы
Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи.

Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным жителям. В Экибастузе критическая ситуация. Работы ведутся, но там, где отогревается канализация, начинают рваться трубы. У людей лично в нашем доме на Сатпаева, 8, с первого по девятый этаж разорвало все батареи. Радиаторов не хватает. Коммунальные службы молчат, КСК нас бросило и не отвечает на звонки. Женщины уже спускаются в подвалы и помогают мужчинам. Женщины также готовят еду тем, кто здесь работает сутками. Люди, которых к нам прислали, тоже ломаются, у них заканчиваются ресурсы. На данный момент нам не нужны обогреватели, от них горят трансформаторные будки, горят кабели. В квартирах ноль градусов. Нам нужны люди, человеческие ресурсы. Нам нужны специалисты, которые приедут и помогут нам. Идут 7-е сутки, как мы находимся в холодном аду. Все на грани. Мы выживаем как можем. Люди забиваются в одну комнату по две-три семьи. Это нечеловеческие условия, а грядут морозы до -35", - говорит женщина на записи.


Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.

30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.

В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор. Для ремонта в город приехали дополнительные бригады. В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.

После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.

 

новости по теме

В Экибастузе подали отопление в подвалы домов

04.12.2022, 20:49 9721
В Экибастузе подали отопление в подвалы домов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Ведутся работы по восстановлению стояков и батарей
Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что в городе восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы.

На тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отопления и поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков, потому что система разморозилась", - сказал Олег Крук.


Напомним, в социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы.

Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.

30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.

В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

Жители поселка Саты в Алматинской области ощутили землетрясение

04.12.2022, 19:42 10746
Жители поселка Саты в Алматинской области ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
Сельчане ощутили подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 4 декабря в 16 час. 08 мин. 33 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 116 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 7.3.Магнитуда MPV 3.8. Глубина 10 км.

Жители поселка Саты ощутили подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
 

В Петропавловске десятки многоквартирных и частных домов остались без отопления

04.12.2022, 15:31 16716
В Петропавловске десятки многоквартирных и частных домов остались без отопления
Без отопления остались 16 многоэтажек и 42 частных дома
Петропавловск. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Петропавловска напугал пар в 20-м микрорайоне. В комментариях к появившемуся в соцсетях видео пишут о якобы прорвавшейся трубе.

В АО "Севказэнерго" утверждают, что причины для паники нет, сообщает "Петропавловск.news".

Петропавловские тепловые сети" приступили к устранению технологического нарушения на тепломагистрали № 15. Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы. В связи с этим под временное ограничение теплоснабжения попали 16 многоквартирных жилых домов по адресам, а также 42 частных дома", - сообщили в АО "Севказэнерго".


По информации монополиста, бригада теплосетевой компании работает оперативно, проблем с подключением объектов не будет. Расчетное время завершения работ 16.00.

Напомним, 6 ноября в Петропавловске после большого снегопада на перекрестке улиц Жумабаева и Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Вода пропала практически во всем городе.

В начале декабря в Петропавловске несколько дней устраняли аварию на водопроводе, из-за которой 15 многоэтажек остались без воды. 3 декабря стал известно, что подрядная организация, на балансе которой находится лопнувший в Петропавловске водовод, возместит все расходы на ремонт и материальный ущерб пострадавшим жителям.
 

Ликвидацией последствий аварии в Экибастузе занимаются 7 крупных предприятий

04.12.2022, 10:45 23246
Ликвидацией последствий аварии в Экибастузе занимаются 7 крупных предприятий
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека
Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В ходе заседания было отмечено, что в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.

По состоянию на 08.00 4 декабря остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.

Ранее исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук и аким Экибастуза Аян Бейсекин пообещали, что подача тепла в большинство домов будет восстановлена 4 декабря.

Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС. Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
 

Еще 9 домов подключили к теплу в Экибастузе

03.12.2022, 19:47 38521
Еще 9 домов подключили к теплу в Экибастузе
Фото: telegram/UKIMET
Оставшиеся 19 домов будут подключены в ближайшее время
Экибастуз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 19.00 в Экибастузе к числу подключенных к теплу жилых домов добавились еще 9, сообщает пресс-служба правительства.

Ожидается, что оставшиеся 19 домов будут подключены в ближайшее время. Работа ведется круглосуточно.

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук и аким Экибастуза Аян Бейсекин пообещали, что подача тепла в большинство домов будет восстановлена 4 декабря.


Ранее сообщалось, что из 76 домов в Экибастузе осталось подключить к отоплению 28. Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС. Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
 

Землетрясение произошло в 570 километрах от Алматы

03.12.2022, 19:29 39221
Сведений об ощутимости нет
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 3 декабря в 17.34 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 578 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Экибастузе без отопления остаются 28 домов

03.12.2022, 18:50 44021
В Экибастузе без отопления остаются 28 домов
Фото: Минэнерго РК
Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов
Экибастуз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из 76 домов в Экибастузе осталось подключить к отоплению 28. Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Для координации действий и принятия оперативных решений первый вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба. В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад (261 человек). По состоянию на 12.00 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются", - сообщили в Минэнерго.


В пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго" также рассказали, что мобильные бригады меняют в домах лопнувшие батареи.

На данный час обеспечена поставка 5200 батарей различных видов", - сообщили в пресс-службе правительства.


Там подчеркнули, что для восстановления внутренней системы теплоснабжения в квартирах жители могут обратиться в call-центр по номеру 74-00-41. Заявку также можно оставить через WhatsApp-номера: 8 707 627 93 32 и 8 775 710 02 91.


Для горожан в городе функционируют 14 пунктов обогрева.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС", - подчеркнули в министерстве.


Вчера врио акима города Олег Крук сообщил, что закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии. Из-за ЧП госорганам было поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане.

Владельцы ТЭЦ возместят жителям Экибастуза все расходы, возникшие из-за аварии.

На сайте акимата Экибастуза опубликованы обновленные номера call-центра и график подвоза воды к жилым домам многоэтажного и частного сектора.
 

На территории нефтехимического технопарка близ Атырау образовалось озеро

03.12.2022, 13:27 42586
На территории нефтехимического технопарка близ Атырау образовалось озеро
Фото: azh.kz
Факт незаконного слива воды расследует департамент экологии Атырауской области
Атырау. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Озеро размером около 6 гектаров образовалось в районе национального индустриального нефтехимического технопарка близ Атырау.

Видео с разлившейся в степи водой опубликовало областное издание "Ақ Жайық".


По данным издания, скотоводы, пасущие лошадей и коров в этом районе, говорят, что от воды исходит запах химикатов и животные ее не пьют.

Сегодня нас пригласили в областной акимат. Мы будем просить решить для нас вопрос с водой и электричеством, а теперь еще будем говорить там об этом "химическом" озере, ведь здесь пасется скот", - рассказал скотовод Жайшылык Ергалиев.


В телеграм-канале Petrocouncil.kz сообщается, что озеро образовалось в результате некачественно выполненных работ на проекте "Водоподготовка", реализуемом АО "Базис Констракшн". Заказчиком является ТОО "Karabatan Utilities Solution".

В пресс-службе департамента экологии Атырауской области подтвердили факт слива воды на данном участке.

Специалисты департамента выехали на место для осмотра. Взяты пробы воды, проводится анализ. Департамент выясняет, кому принадлежит территория разлива, ведется сбор документов. Результаты будут готовы в понедельник", - сообщили в ведомстве.


Также выяснилось, что разрешения на слив воды на этом участке нет. Жайык-Каспийская бассейновая инспекция готовит письмо по данному факту нарушения.
 

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