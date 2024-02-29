Давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы  

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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети устроили давку возле раздевалки в одной из школ Алматы.





Видео инцидента, произошедшего 27 февраля, опубликовал паблик Qumash









Столпотворение произошло в школе № 41, на лестнице, по пути в гардероб. Некоторые ученики упали на пол, многие дети испугались, плакали и кричали.





По данным администрации школы, пострадавших среди учеников нет.





Инцидент прокомментировали в управлении образования Алматы.





В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. Для решения проблемы дефицита мест в данной школе в 2023 году начато строительство комфортной школы на 2000 мест в микрорайоне Самгау-2. 27 февраля 2024 года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причиной произошедшего явилась неправильная организация процесса переодевания", - сообщили в управлении.





В ведомстве добавили, что подобных инцидентов ранее в школе не случалось. Однако директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса.





Напомним, в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.





Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.



