06.08.2024, 16:00 45691
Держал собаку в железном ящике: в Актау оштрафовали родителей подростка
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Актау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике на жаре, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
Родители подростка привлечены к ответственности за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты. Собаку в данный момент передали зоозащитникам. Проведена беседа", - проинформировали в ДП.
Ранее на портале inaktau.kz появилась информация о том, что собаку три дня держали в металлическом ящике на жаре в Актау.
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04.08.2024, 13:45 156216
Смертельное ДТП в Алматы: полиция возбудила уголовное дело
Назначены экспертизы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Уточняется, что инцидент произошел в Алмалинском районе на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла.
В результате наезда скончалась пешеход 1955 года рождения. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы", - проинформировали в ДП.
Также отмечается, что другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
04.08.2024, 13:00 157276
В Алматинской области ребенок погиб от удара током
По факту гибели полуторагодовалого ребенка заведено уголовное дело
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Конаев. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шырганак Алматинской области полуторагодовалый ребенок погиб от удара током.
Как сообщает almaty.tv, ребенок схватился за оголенный электропровод во дворе. С проводами работал электрик, который заявил, что не заметил ребенка. По его словам, старый провод оборвался и упал во двор.
По данным телеканала, ответственная компания заявила о начале расследования в отношении лиц, причастных к трагедии.
Наша компания окажет всю необходимую помощь в этой ситуации. Мы уже помогаем материально. Все причастные будут наказаны. В настоящее время рассматривается вид наказания", - отметил руководитель технического отдела АО "Казахтелеком" Самат Туганбаев.
Кроме того, по по факту гибели полуторагодовалого ребенка от удара током заведено уголовное дело.
Сотрудниками полиции Кегенского района начато расследование уголовного дела по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования всех обстоятельств происшествия", - добавил пресс-секретарь департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.
Напомним, в прошлом году девочку ударило током в Костанайской области.
03.08.2024, 19:45 192046
В Астане годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в районе Сарыарка из окна многоэтажного жилого дома выпал годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.
Малыша с различными травмами госпитализировали", - проинформировали в ведомстве.
МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра.
Дополнено, 20.27:
Кроме того, как сообщили в МЧС, сегодня в городе Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Кроме того, как сообщили в МЧС, сегодня в городе Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте.
03.08.2024, 10:42 205821
Жители Усть-Каменогорска ощутили подземные толчки силой 2-3 балла
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Усть-Каменогорск. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в районе Улкен Нарын ВКО.
2 августа 2024 года в 23.15 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Координаты эпицентра 48.665º с.ш. 84.840º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 12,6. Магнитуда MPV 5,8", - говорится в сообщении МЧС.
Землетрясение ощущалось в Усть-Каменогорске силой 2-3 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в ведомстве.
02.08.2024, 09:40 250551
ДТП на Талгарском тракте: один из пострадавших скончался
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Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один из пострадавших в ДТП на трассе Алматы - Талгар скончался после операции, сообщили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.
К сожалению, пациент 1964 года рождения умер после операции в палате. Врачи сделали все что могли, но травмы пациента были не совместимы с жизнью", - рассказали в больнице.
В пресс-службе добавили, состояние второго госпитализированного - водителя 1978 года рождения стабильное, средней тяжести.
Напомним, на Талгарском тракте в Алматинской области произошло ДТП с участием самосвала. По словам очевидца, со стороны Табагана на перекресток вылетел самосвал, "впечатавшись в дерево, по дороге зацепил другой грузовик".
В областном ДП сообщили, что начато расследование по факту нарушения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело.
01.08.2024, 19:59 282661
В Абайской области произошел лесной пожар
Фото: МЧС РК
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Семей. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 августа, от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Благодаря внедрению нового алгоритма и оперативной высылке наземных сил и средств, а также проведению авиапатрулирования удалось локализовать пожар на минимальной площади в 7 га.
На место пожара было направлено 60 человек личного состава и 15 единиц техники, 2 беспилотный летательный аппарат, вертолет МИ-2 от АО "Казавиалесоохрана", лесничества, ДЧС. Вертолет МИ-8 "Казавиаспас" произведено аэровизуальное обследование.
В ведомстве отмечают, что жаркая и сухая погода в регионе сохраняется, мониторинг пожарной безопасности лесов находится на особом контроле ДЧС области.
Напомним, 30 июля в ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил расширить охват внедрения смарт-систем для контроля за пожароопасной ситуацией.
Ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.
01.08.2024, 17:14 289256
ДТП с участием самосвала произошло на Талгарском тракте Дополнено
Водитель самосвала остался жив
Фото: кадр из видео
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Конаев. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала произошло на Талгарском тракте в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Прямо сейчас передо мной в 150 метрах по Талгарскому тракту со стороны Табагана на перекресток вылетел китайский самосвал, впечатавшись в дерево, по дороге зацепил другой грузовик", - сообщил очевидец информационному агентству Kazakhstan Today.
По его словам, водитель самосвала остался жив.
Дополнено 01.08.2024, 21.51
В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали ДТП с участием самосвала, которое произошло на Талгарском тракте.
Начали расследование по факту нарушения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе ДП региона.
Также сообщается, что в результате аварии с различными телесными повреждениями в больницу Алматы госпитализированы водители грузовых машин.
Ранее сообщалось, что грузовик протаранил пассажирский автобус в Алматы.
01.08.2024, 16:02 249511
В Кыргызстане альпинистов из Казахстана и России накрыла лавина: один человек погиб
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Бишкек. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане во время восхождения на пик Хан-Тенгри нескольких альпинистов из Казахстана и одного из России накрыла лавина, в результате чего один человек погиб, сообщил альпинист Павел Блажнов.
На высоте 5050 метров, в 08.15, при входе в "бутылку", южная сторона Хан-Тенгри, попали в лавину группой из четырех человек (...) Нас начали искать, долго проходили поиски. В общей сложности мы провели под трехметровым слоем лавины более 40 минут. Алексей (альпинист из России. - Прим. ред.) погиб, не успел укрыться в мульде, не добежал каких то 1,5 метра, скорей всего не хотел оставлять свой рюкзак", - написал он на своей странице в Сети.
По словам альпиниста, после того как их откопали, сошла повторная лавина.
Никто не пострадал (...) Если прошли бы мульду, то попали в центр лавины. Если не смогли достать рацию под снегом, никто бы не узнал нашего места. Если выше нас не было бы альпинистов, не было бы никаких шансов", - добавил он.
Напомним, в прошлом году в горах Алмарасана туристка попала под лавину.
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