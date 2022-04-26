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Десятки человек эвакуированы с подтопленных территорий в Туркестанской области после обильных осадков

25.04.2022, 10:23 19221
Десятки человек эвакуированы с подтопленных территорий в Туркестанской области после обильных осадков
Фото: МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Сарыагашском и Казыгуртском районах зафиксированы случаи подтопления улиц, дворовых территорий из-за выпавших осадков. Сотрудники ДЧС продолжают работы по откачке дождевой воды в целях недопущения подтопления жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района вода подтопила 53 двора, 18 домов, тойхану и 16 хозпостроек. С подтопленных территорий эвакуированы 50 человек, все отправлены в дома родственников. Есть потери среди домашних животных, количество уточняется", - сообщили в пресс-служба акима Туркестанской области.


 
В регионе велась откачка воды с затопленных территорий. Районными пожарными частями и постами, местными сельскими акиматами была организована круглосуточная работа по отводу воды через водонасосы.
 

К работе от ДЧС привлечены 56 сотрудников, девять единиц техники, 11 мотопомп, а от МИО - 19 сотрудников, шесть единиц техники, две мотопомпы, до сих пор ведется откачка воды и очистка арыков. Кроме того, по фактам подтопления улиц и дворов запущена горячая линия акиматов районов, проводятся экстренные мероприятия при поступлении сообщений со стороны жителей", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в одном из районов Атырауской области объявлен режим ЧП из-за паводков.
 

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Жителя Нур-Султана подозревают в спаивании 13-летней девочки

26.04.2022, 12:52 1211
КОКШЕТАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области полицейские ведут расследование по факту склонения 13-летней девочки к употреблению спиртного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Акмолинской области выявлен факт вовлечения 13-летней жительницы одного из населенных пунктов Аккольского района в употребление одурманивающих веществ и неоднократном употреблении спиртных напитков. Предварительно установлено, что противоправные действия были совершены с 25 по 26 декабря 2021 года 34-летним жителем столицы", - сообщает Polisia.kz.

 
В настоящее время следственным отделом Аккольского РОП по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 133 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". 
 
Необходимо отметить, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
 

Гибель солдата-срочника в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны

25.04.2022, 14:27 13986
Гибель солдата-срочника в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны
Фото: кадр из видео/Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны РК прокомментировали расследование, связанное с гибелью в Жамбылской области рядового срочной службы Алибека Калбая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих", - заявил на брифинге замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. 

 
По его словам, при проведении судебно-медицинской экспертизы прижизненных травм и гематом на теле военнослужащего не обнаружено. 
 
Он также подчеркнул, что родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын. 

 
Бурамбаев сообщил, что тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей - в поселок Шапагат Мангистауской области его командиры. 
 
Он особо отметил, что следствием по делу о гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. 
 

Если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это", - подчеркнул Бурамбаев. 

 
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата и призвал СМИ проявить терпение и воздержаться от безосновательных оценок и комментариев относительно случившейся трагедии.
 
Напомним, 22 апреля текущего года в военном госпитале в поселке Гвардейский скончался вновь призванный рядовой срочной службы Алибек Калбай. Ему стало плохо во время построения.
 

Сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий в Кызылординской области

25.04.2022, 12:01 16146
Фото: ДЧС Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. 25 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 апреля 2022 года поступила информация: в период с 15.00 до 17.00 Жанакорганский район, поселок Жанакорган, в результате сильного ветра (порывы до 18 метров в секунду) произошли срывы кровель с пяти административных зданий и 2-этажного многоквартирного жилого дома", - проинформировали в департаменте.

 
По данным ДЧС, кровлю сорвало с 3-этажного здания средней школы № 51 на предварительной площади 500 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 2398 квадратных метров).
 
Также срыв кровли произошел с 2-этажного здания ветеринарной лаборатории района на площади 380 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 380 квадратных метров).
 
Также пострадали кровли 3-этажного здания районного акимата на площади 600 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 746 квадратных метров) и 3-этажного здания КГУ "Отдел финансов района" на площади 300 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 1780 квадратных метров).
 
У 2-этажного здания Жанакорганского аграрно-технического колледжа сорвало кровлю на площади 400 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 416 квадратных метров). 
 
Также во время стихии пострадал 2-этажный жилой дом - срыв кровли произошел на площади 210 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 490 квадратных метров). 
 
По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия МИО.
 
Жителей региона просят соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.
 

В Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик

24.04.2022, 20:42 32031
В Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик
Фото: ДЧС Карагандинской области
БАЛХАШ. 24 АПРЕЛЯ - В городе Балхаше произошел крупный пожар: сгорел продуктовый магазин и взорвался грузовик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, 23 апреля в 23.21 поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем продуктовом магазине "Минимаркет" на улице Абая и расположенной вблизи автомашины "Газель". 
 

Происходило горение деревянной обрешетки кровли, оконных и дверных блоков, перегородок, товарно-материальных ценностей и холодильного оборудования в отдельно стоящем мясном павильоне, а также сгораемых частей автомашины "Газель", - проинформировали в ведомстве.


 
Сообщается, что автомашина сгорела полностью. Кроме того, произошел взрыв газового оборудования, установленного в автомашине.
 
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 00.22.
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 

В Алматинской области насмерть сбили женщину с двумя детьми

24.04.2022, 16:03 36046
В Алматинской области насмерть сбили женщину с двумя детьми
Фото: @police_almobl

ТАЛДЫКОРГАН. 24 АПРЕЛЯ - Вблизи Талдыкоргана случилось дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть троих пешеходов, двое из них дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Установлено, что в селе Карабулак 19-летний водитель Audi-80, следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия", - сообщает пресс-служба Алматинской области.

По данным ДП области, по факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345, часть 4, УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель задержан и водворен под стражу, его автомашина изъята и помещена на спецстоянку.

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В урочище Кок-Жайляу спасли туриста

24.04.2022, 14:05 38941
В урочище Кок-Жайляу спасли туриста
АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - На Кок-Жайляу сотрудники службы спасения нашли проигнорировавшего штормовое предупреждение путешественника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Замерзающего 24-летнего алматинца группа городских спасателей нашла в 00.19 на высоте 2850 метров. Обнаружив повредившего ногу туриста, спасатели оказали доврачебную помощь и эвакуировали его в город", - сообщила служба спасения Алматы. 

 
По словам алматинца, он хотел провести несколько дней в горах, запланировав свой маршрут заранее. В урочище Кок-Жайляу он поднялся днем, намеревался переночевать на высоте, а на следующий день продолжить свое восхождение по намеченному маршруту. После установки палатки парень услышал рычание диких животных, после чего решил подняться выше, но повредил ногу.
 
Служба спасения Алматы обращает внимание всех туристов и любителей пеших прогулок по горным тропам на объявления от РГП "Казгидромет". В ближайшие дни в горах ожидаются мокрый снег и град, а также сильный ветер. Во избежание возможных чрезвычайных ситуаций рекомендуется воздержаться от походов в горную местность.
 

В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги

23.04.2022, 18:43 60361
В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги
Фото: Depositphotos
БАЛХАШ. 23 АПРЕЛЯ - Ремонтник вагонов оказался на рельсах и не успел отбежать в сторону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Машинист поезда в 23.45 увидел человека на четвертом пути станции Балхаш и тут же нажал на экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось - поезд срезал мужчине ноги, сообщает ИА Patriotnews.kz.
 
По словам начальника линейного отдела полиции станции Балхаш Темирлан Машрапов, пострадавший доставлен в центральную городскую больницу города Балхаша. Обстоятельства наезда поезда выясняются в ходе досудебного расследования.
 

В Шымкенте пассажирский автобус заехал на тротуар

23.04.2022, 15:29 64986
В Шымкенте пассажирский автобус заехал на тротуар
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 23 АПРЕЛЯ - ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Бауыржана Момышулы, рядом с базаром "Самал", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо, и чтобы не врезаться в другие автомобили, он решил свернуть на обочину, сообщает otyrar.kz.
 
На тротуаре в этот момент никого не было. В автобусе никто не пострадал, не причинен и материальный ущерб.
 
В деталях происшествия разбираются полицейские.
 

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