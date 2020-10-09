Десятки машин застряли в снежном заносе в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 8 октября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области, на участке дороги в районе сел Михайловка и Секисовка, в снежном заносе застряли более 40 автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром более 40 автомобилей оказались заложниками снежного заноса. Один автомобиль вынесло с трассы. В нем находились двое взрослых и трое детей. К счастью, никто из них пострадал. Сотрудники отдела по ЧС Глубоковского района эвакуировали людей и доставили их домой, в Быструху. На данный момент спасатели помогают автомобилистам выбраться из заноса", - сообщили в ДЧС ВКО порталу YK-news.kz .

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