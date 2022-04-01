Десятки сообщений о минировании поступили в полицию Казахстана - МВД призывает соблюдать спокойствие

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НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Министерстве внутренних дел сообщают о десятках сообщений о минировании в разных городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана проведены эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники. По всем этим фактам начаты досудебное расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации.

Напомним, звонки о минировании нескольких объектов в Нур-Султане, Алматы и Караганде поступили на пульт 102 сегодня утром.

Только что в полиции Алматы опровергли информацию о минировании аэропорта.

Проверка в Международном аэропорту завершена. Информация о минировании не подтвердилась. Объект переведен в штатный режим", - сообщили в ДП города.

Ранее в департаменте сообщили , что в Алматы на 6 объектах из 7 взрывные устройства не обнаружены.



