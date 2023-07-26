Девушка получила серьезные травмы, пытаясь избежать изнасилования в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 20-летнюю жительницу Алматы принуждали к занятиям проституцией. Девушка выбросилась из окна и получила тяжелые травмы.





В настоящее время пострадавшая уже 2 месяца находится в больнице. Свою историю она решилась рассказать телеканалу "Астана"





По словам девушки, ее обманом вызвали на улицу, где компания неизвестных ей девушек насильно посадила ее в машину и отвезла на кладбище. Там ее жестоко избили. Издевательства продолжились на одной из квартир в центре Алматы. Там у пострадавшей потребовали 100 тысяч тенге, а когда поняли, что денег нет, предложили их "отработать".





Они мне сказали: ляжешь с пятью мужчинами, будешь работать через такое приложение. Я сказала, что я девственница, они рассмеялись. Потом мне сказали: иди, прими душ. Я зашла в ванную, не знала, что делать, порезала себе руки. Через какое-то время я вышла, зашла на кухню, увидела, что там было открыто окно. Я не хотела делать то, что они говорили. И я выпрыгнула", - рассказывает девушка.





Пострадавшую увидели прохожие. Они же вызвали скорую помощь. У девушки констатировали перелом позвоночника, перелом руки и пальцев на ногах. Также сломаны обе пятки. Мать пострадавшей обратилась в полицию. Но стражи порядка, по словам женщины, мер не принимают. По словам женщины, ей пришлось уволиться и ухаживать за неходячей дочерью.





В полиции Алматы уверяют, что по факту возбуждено уголовное дело.





Объективные обстоятельства устанавливаются. В настоящее время в рамках производства проводятся необходимые следственные действия при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.





По данным телеканала, пострадавшая и ее родные настаивают на максимальном наказании для обидчиц их дочери, но боятся, что они могут избежать возмездия.



