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Задержаны подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре

16.08.2022, 13:20 9791
ПАВЛОДАР. 16 АВГУСТА - Полицейскими задержаны подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Рolisia.kz, проводятся досудебные расследования по части 3-1 статьи 120 (Изнасилование), части 3-1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) и 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначен ряд необходимых экспертиз. 
 
Кроме того, дело по изнасилованию несовершеннолетней в Павлодаре находится на особом контроле руководства департамента полиции области. 
 
Ранее общественница Дина Тансари сообщила, что 16-летняя девочка выпрыгнула из окна 10-го этажа. 
 

Падение смягчили деревья, она выжила, но очень сильно пострадала! Девушку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали, она не смогла это пережить и выпрыгнула из окна. Самое страшное, что девочка круглая сирота, воспитанница Дома юношества из Павлодара", - сообщила она на своей странице в Сети

 

новости по теме

В Жамбылской области полицейские задержали крупного наркосбытчика

16.08.2022, 20:48 3526
В Жамбылской области полицейские задержали крупного наркосбытчика
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 16 АВГУСТА - Жамбылские полицейские опубликовали видео задержания крупного сбытчика героина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозреваемый, 51-летний житель Жамбылской области, в течение длительного времени занимался сбытом героина в особо крупном размере в Таразе, сообщает Polisia.kz
 
Во время обыска по месту жительства задержанного в доме изъяли героин общим весом 10 г. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Тараза. 
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 
 
 

Более 15 тонн дизтоплива похитили работники филиала КТЖ Карагандинской области

16.08.2022, 16:49 6786
КАРАГАНДА. 16 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области раскрыта схема хищения дизтоплива с участием работников филиала АО "Казахстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Гражданин Елубайулы в период 2021-2022 годах приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах с дальнейшей реализацией в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка", - сообщает АФМ

 
По данным ведомства, в ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения, общей стоимостью более 3,5 миллиона тенге. 
 

Елубайулы приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Причастные к хищению 9 работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления. Пресечение теневого оборота нефтепродуктов находится на особом контроле АФМ, - отметили в агентстве. 

 
 

Кражу золота на 100 млн тенге раскрыли полицейские Алматы

16.08.2022, 16:07 7776
Кражу золота на 100 млн тенге раскрыли полицейские Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Тайник с похищенным из бутиков золотом на 100 млн тенге найден полицией Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сообщению управления полиции Жетысуского района, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий произошла в ночь на 12 августа на одном из рынков города. 
 

Злоумышленник проник в так называемый золотой ряд ночью. Он разбил прилавки восьми торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 миллионов тенге", - сообщили в полиции.

 

Личность подозреваемого установили сразу же. Его задержали в одной из гостиниц города Конаев", - сообщил начальник управления Дархан Мусанов. 

 
Тайник, где злоумышленник спрятал похищенное имущество, полицейские нашли в пригороде на пустыре. Вещественные доказательства изъяты.

Задержанный арестован и водворен в ИВС. 

 

В Нур-Султане работники спецЦОНов незаконно ставили на учет автомобили

16.08.2022, 12:21 10436
В Нур-Султане работники спецЦОНов незаконно ставили на учет автомобили
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Нур-Султане раскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников спецЦОНов и сотрудников полиции при постановке транспортных средств на государственный регистрационный учет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста спецЦОНа № 2 города Нур-Султана Т. и госавтоинспектора процессингового центра ДП Алматинской области А.", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции. 

 
По данным агентства, они на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет. 
 

14 августа текущего года с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу. На данном этапе следствия по всей стране установлено порядка 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников спецЦОНов и сотрудников полиции других регионов", - добавили в пресс-службе. 

 
По результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

В Акмолинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

15.08.2022, 20:16 18146
КОКШЕТАУ. 15 АВГУСТА - В Аршалинское отделение полиции 13 августа поступило обращение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В тот же день по горячим следам подозреваемый был задержан. Полицейские установили его личность, им оказался местный житель, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Назначены необходимые экспертизы. В случае вины задержанного ему грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы.
 

В Жанаозене осудили преступную группировку, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия

15.08.2022, 19:55 18566
Фото: пресс-служба КНБ РК
ЖАНАОЗЕН. 15 АВГУСТА - В Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решением Жанаозенского районного суда жители региона Б. и Н. осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
В марте 2022 года департамент КНБ по Мангистауской области в Жанаозене провел спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.
 
Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое. Бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база.
 
У злоумышленников изъято 4 боевых автомата Калашникова, 1 самозарядный карабин Симонова и 48 боеприпасов.
 

В Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда

15.08.2022, 17:38 20566
ТУРКЕСТАН. 15 АВГУСТА - На таможенном посту "Капланбек" ДГД по Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
11 августа при проведении таможенных досмотров, назначенных ситуационным центром, только в шести транспортных средствах выявлено более 90 тонн незадекларированного винограда, сообщает пресс-служба ДГД МФ РК.
 
В целом с начала года в результате таможенных досмотров, проведенных сотрудниками таможенных постов ДГД по Туркестанской области, выявлено 879 фактов нарушений таможенного законодательства, общий вес незадекларированного товара составил 823 тонны.
 
В основном с целью уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар.
 
По выявленным нарушениям участники внешнеэкономической деятельности привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
 

Сразу три цеха по производству поддельного алкоголя обнаружили в Туркестанской области

15.08.2022, 15:27 21426
ТУРКЕСТАН. 15 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и Шымкента, организовала подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области", - сообщили в ведомстве. 

 
В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тысячи учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тысячи бутылок водки и более 24 тысяч этикеток. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. 
 
 

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