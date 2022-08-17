ПАВЛОДАР. 16 АВГУСТА - Полицейскими задержаны подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Рolisia.kz, проводятся досудебные расследования по части 3-1 статьи 120 (Изнасилование), части 3-1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) и 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначен ряд необходимых экспертиз.
Кроме того, дело по изнасилованию несовершеннолетней в Павлодаре находится на особом контроле руководства департамента полиции области.
Ранее общественница Дина Тансари сообщила, что 16-летняя девочка выпрыгнула из окна 10-го этажа.
Падение смягчили деревья, она выжила, но очень сильно пострадала! Девушку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали, она не смогла это пережить и выпрыгнула из окна. Самое страшное, что девочка круглая сирота, воспитанница Дома юношества из Павлодара", - сообщила она на своей странице в Сети.