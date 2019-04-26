В Жамбылской области обнаружена мертвой девятилетняя девочка

Тараз. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области поиски пропавшей накануне девятилетней девочки завершились обнаружением ее тела, передает Kazakhstan Today.

24 апреля в Таласский районный отдел полиции обратилась жительница города Каратау. По словам женщины, ее 9-летняя дочь Аруай не вернулась домой после занятий в детской школе искусств. Поиски девочки сразу же начались полицией и волонтерами.

Были разосланы ориентировки во все городские, районные отделы полиции и в другие области страны; созданы оперативно-розыскные группы, которые проводили розыскные мероприятия практически по всей территории города. В поисках и опросе местных жителей приняли участие более 70 человек, в том числе сотрудники полиции и ЧС, учителя и волонтеры", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Позже стало известно, что сегодня тело девочки было найдено на окраине Каратау.

По фрагментам оставшейся одежды предварительно мать опознала свою пропавшую дочь Аруай. Для окончательной идентификации личности назначены все необходимые экспертизы, начато досудебное расследование", - уточнили в пресс-службе.

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