Дежурная по станции обнаружила дефект колесной пары вагона пассажирского поезда сообщением Нур-Султан - Алматы

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Бдительность дежурной по станции помогла заблаговременно выявить техническую неполадку и избежать возможной аварии, передает Kazakhstan Today.

14 января пассажирский поезд №4 сообщением Нур-Султан - Нурлы жол - Алматы-2 был задержан на перегоне Бабатай-Аршалы по технической неисправности. При проследовании пассажирского поезда дежурная по станции Бабатай Карагандинского отделения АО "КТЖ - Грузовые перевозки" Карлыгаш Маусымбаева услышала посторонний стук, о чем сразу же сообщила по радиосвязи машинисту поезда. Состав был немедленно остановлен. При наружном осмотре был обнаружен дефект одной из колесных пар вагона, который мог повлиять на безопасность движения состава", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

На время устранения дефекта перевозчик организовал для пассажиров бесплатное горячее питание в вагоне-ресторане и возможность произвести возврат проездных документов.

Поезд отправился из Нур-Султана 15 января в 03.19. Общая численность пассажиров на момент задержки поезда составила 280 пассажиров, из них 62 человека оформили возврат проездных документов на станции Нур-Султан-1. Остальные пассажиры продолжили далее свою поездку в этом же поезде. На станции Караганда поезд по своему графику должен был забрать 105 пассажиров. Однако из-за задержки 96 пассажиров пришлось распределить на другие проходящие пассажирские поезда, при этом 9 пассажиров оформили возврат проездных документов", - уточнили в пресс-службе АО "ПП".

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