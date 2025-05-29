Для расследования аварии на шахте "Болашак" создана комиссия

Принято решение о временной приостановке всех работ на шахте

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Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов поручил создать комиссию по расследованию аварии на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





Комиссии предстоит установить обстоятельства и причины аварии. В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.





В МЧС отметили также необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ.



