28.05.2025, 15:40 30976

Для расследования аварии на шахте "Болашак" создана комиссия

Принято решение о временной приостановке всех работ на шахте
Для расследования аварии на шахте "Болашак" создана комиссия
Фото: Depositphotos
Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов поручил создать комиссию по расследованию аварии на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Комиссии предстоит установить обстоятельства и причины аварии. В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.

В МЧС отметили также необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ.

Напомним, что 26 мая на добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошел выброс водорода с последующим возгоранием. В результате происшествия трое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести.
 
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Теги:Авариякомиссияшахта

новости по теме

29.05.2025, 17:10 1981

Прилетевшую из Сеула казахстанку задержали за скандал на борту самолета

23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа
Прилетевшую из Сеула казахстанку задержали за скандал на борту самолета
Фото: ДП на транспорте
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы задержана пассажирка, нарушившая правила поведения на борту международного авиарейса, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

По данным ведомства, 23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа.

После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. По результатам рассмотрения дела она привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", - уточнили в ДП на транспорте.


В ведомстве добавили, что с начала текущего года транспортные полицейские выявили и привлекли к ответственности 207 правонарушителей, в том числе:
  • за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 127 фактов;
  • за курение на борту самолета - 50 фактов;
  • за мелкое хулиганство - 13 фактов и т.д.

В департаменте напомнили, что деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании.

Напомним, в феврале самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане за то, что он ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту.  

 
29.05.2025, 14:55 3841

В страшном ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли четыре человека  

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
В страшном ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли четыре человека
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 44 километре автодороги Алматы - Бишкек 28 мая около 18.00 произошло смертельное ДТП, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Предварительно установлено, что 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely", - проинформировали в департаменте полиции Алматинской области.


В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

 
28.05.2025, 11:34 37801

Похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области

По предварительным данным, аварию спровоцировали участники кортежа
Похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области
Фото: скрин видео
Конаев. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Похищение невесты закончилось смертельным ДТП в Алматинской области, сообщает телеканал КТК.

На трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из легковушек опрокинулась. Девушка погибла на месте", - пишет источник.


По данным телеканала, колонна автомобилей ехала после обряда похищения по БАКАД.

По предварительным данным, именно участники кортежа спровоцировали аварию.

Предположительно, одна иномарка обгоняла другую. В итоге, KIA случайно задела Mercedes. От удара авто, где находились будущие молодожены, опрокинулось. Жениха и двоих пассажиров с травмами доставили в больницу. А вот 20-летнюю невесту спасти не удалось", - говорится в информации.


Полиция завела уголовное дело.

Вследствие ДТП один из пассажиров Mercedes Benz скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в ДП Алматинской области.


Ранее в ЗКО три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей.
 
27.05.2025, 20:17 58021

Жители Жетысуской области ощутили подземные толчки

Эпицентр располагается в 336 км от Алматы
Жители Жетысуской области ощутили подземные толчки
Талдыкорган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 мая в 19.45 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагается на территории Казахстана в 336 км на северо-восток от Алматы в Жетысуской области.

Расчетная интенсивность составила с/ст Капал-Арасан 2 балла.

Напомним, 25 мая жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла. В этот же день жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла.
 
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Теги:Землетрясениеощутимость
27.05.2025, 13:32 66531

Пассажирка скончалась на борту экстренно приземлившегося в аэропорту Актобе самолета

Самолет летел из Екатеринбурга в Сочи, но вынужденно сел в Актобе из-за жалобы пассажирки на плохое самочувствие
Пассажирка скончалась на борту экстренно приземлившегося в аэропорту Актобе самолета
Фото: пресс-служба аэропорта Актобе
Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирка скончалась на борту самолета Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, запросившего экстренную посадку в аэропорту Актобе, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет летел из Екатеринбурга в Сочи, но вынужденно сел в Актобе, после того как один из пассажиров пожаловался на недомогание", - пишет Sputnik.kz.


скрин видео

Казинформ со ссылкой на председателя правления аэропорта Дастана Малиева сообщает, что причину смерти пассажирки установят врачи.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines все еще находится в аэропорту Актобе. Сейчас решается вопрос: останется ли тело пассажира здесь или его заберут. После этого самолет продолжит рейс. Пока неизвестно, когда именно он вылетит - решение примет экипаж. Пассажиры остаются на борту, их не высаживали", - сообщил Малиев.


Всего на борту воздушного судна находилось 564 пассажира.
 
27.05.2025, 12:25 67966

Трое рабочих получили ожоги на шахте в Актюбинской области   Дополнено

Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук
Трое рабочих получили ожоги на шахте в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Трое рабочих получили ожоги в результате возгорания на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщает пресс-служба Eurasian Resources Group.

В добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды. Пострадали трое дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования. Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - заявили в компании.


Подчеркивается, что руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными.

Дополнено 27.05.2025, 12.51

В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в результате возгорания на шахте "Болашак", передает корреспондент агентства.

Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объем необходимого лечения и находятся на контроле", - заверили в управлении.


Ранее на руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник.
 
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Теги:Актюбинская областьЧПшахта
26.05.2025, 20:01 98226

В Алматинской области легковушка выехала под поезд

ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля
В Алматинской области легковушка выехала под поезд
Фото: КТЖ
Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 26 мая в 12.57 на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выезда легкового автомобиля на пути, сообщает пресс-служба КТЖ.

Столкновения избежать не удалось. Жертв и пострадавших нет. Информация передана в ЛОП станции Достык. ДТП повлияло на график движения поездов", - говорится в сообщении.


За пять месяцев 2025 года фиксируется рост числа ДТП на железнодорожных переездах на 20%.

Напомним, 19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
 
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Теги:поездпереизбраниеДТП
26.05.2025, 18:30 99296

Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании

На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб
Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы торгово-развлекательный центр Forum Almaty осматривают из-за сообщения о минировании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В настоящее время проводится комиссионный осмотр здания ТРЦ в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании. На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По итогам проверки будут приняты предусмотренные меры", - заявили в ДП.


Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
 
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Теги:ТРЦАлматыминирование

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