Трое рабочих получили ожоги на шахте в Актюбинской области

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Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Трое рабочих получили ожоги в результате возгорания на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщает пресс-служба Eurasian Resources Group.





В добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды. Пострадали трое дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования. Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - заявили в компании.





Подчеркивается, что руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными.





Дополнено 27.05.2025, 12.51





В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в результате возгорания на шахте "Болашак", передает корреспондент агентства.





Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объем необходимого лечения и находятся на контроле", - заверили в управлении.



