Дорожный коллапс в Риддере: жители жалуются на огромные пробки на выезде из города  

Фото: МЧС РК

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Риддер. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере из-за закрытия трасс образовались огромные пробки на выезде из города.





Фотографиями и видео дорожного коллапса очевидцы делятся в Instagram-паблике ridder.city





По свидетельствам очевидцев, несмотря на закрытые трассы, машины продолжают прибывать. Люди стоят в пробке с самого утра.









Большая часть автотранспорта скопилась в районе Белоусовки. Из города в сторону Усть-Каменогорска машины начали выпускать только к вечеру. На видео видно, как по трассе движется большая автоколонна.









Такая же ситуация на железнодорожном вокзале. Люди пытаются уехать на пригородном поезде, однако из-за огромной толпы мест всем не хватает.







