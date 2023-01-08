Не выезжать на закрытые трассы в непогоду призвали водителей в МВД   

Также на этот срок приостановлено действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект постановления правительства "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".

Законопроект , опубликованный на портале "Открытые НПА", приостанавливает срок действия проведения дактилоскопической и геномной регистрации до 1 января 2024 года.





Также на этот срок приостановлено действие правил в части присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца.





До 1 января 2024 года данная часть постановления действует в следующей редакции:





Решение о присвоении статуса беженца принимается территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца", - говорится в тексте документа.





Кроме того, до 1 января 2024 года приостановлено действие правил в части оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и проездного документа.





Напомним, прохождение дактилоскопической и геномной регистрации предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены получить разрешение на постоянное проживание в РК; прибыли в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве; либо оформляют визу РК.





Также дактилоскопия необходима при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:





вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.





Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:





фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; пол; национальную принадлежность (по желанию владельца); гражданство; фотографию; информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук; дату выдачи, номер документа, срок действия; подпись владельца документа; индивидуальный идентификационный номер (при его наличии); дату и основание проведения дактилоскопической регистрации; наименование органа, выдавшего документ; фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.





При оформлении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан дополнительно вносятся:





адрес места планируемого постоянного проживания;

наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.



