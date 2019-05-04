ДТП из-за люка в Алматы: пострадавшая рассказала подробности происшествия

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - Пострадавшая в ДТП пассажир автобуса Мереке Сураншиева рассказала подробности происшествия, передает Kazakhstan Today.

"Я не поняла, как это произошло. Услышала стук, подумала, что попали в аварию. Начала смотреть по сторонам, вижу, что люди разбегаются. Ничего не пойму, потом резко передо мной фонтан антифриза забил. Тут я испугалась, хотела побежать, упала на колени и уже не смогла подняться", - вспоминает Мереке Сураншиева.

Выбраться из автобуса девушке помогли пассажиры, ее сразу же доставили в больницу на карете скорой помощи. Мереке получила перелом берцовой кости, медики готовят ее к операции. Говорят, что после такой травмы ей предстоит пройти почти двухмесячный курс реабилитации.

Водитель 65-го маршрута наехал на люк. При выезде с остановки у него скорость была где-то 25-30 километров в час. Люк порвал кронштейн автобуса снизу, и этот кронштейн оказался в салоне автобуса, и повредил девушке ногу", - рассказал детали финансовый директор автобусного парка "Автоалматранс" Асылбек Мухамбеталиев.

Между тем руководство автобусного парка привлекло независимых экспертов, чтобы выяснить все детали ДТП с люком.

Ширина кронштейна автобуса 6-7 сантиметров и толщина его 5-7 миллиметров, и вот сами подумайте, как это можно пробить. Люк не открытый, люк закрытый, он, видать, сыграл и порвал кронштейн", - рассуждает финансист автобусного парка.

В парке также отмечают, что все автобусы новые - эту партию, обслуживающую 65-й маршрут, приобрели несколько месяцев назад. Да и за рулем был не новичок, а водитель с 25-летним стажем. Решетку же люка, как выяснилось, меняли 7 лет назад.

Будет создана рабочая комиссия и будем подавать на обследование, экспертизу проводить насчет износа решетки, в связи с чем такое происшествие могло произойти", - говорит руководитель отдела управления городской мобильности Алматы Нурзат Ордабаев.

В автобусном парке же готовы оплатить лечение пострадавшей, все затраты окупит страховка. А вот материальный ущерб, нанесенный автобусу, готовятся взыскать с коммунальщиков через суд.

Напомним, в 2017 году из-за открытого люка произошло ДТП на проспекте Аль-Фараби, в результате которого пострадали две девушки. При этом одной из пострадавших - Екатерине Парафиевой - пришлось ампутировать обе ноги.

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