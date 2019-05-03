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Люком в Алматы пробило дно пассажирского автобуса, пострадала женщина

02.05.2019, 14:08 15931
Люком в Алматы пробило дно пассажирского автобуса, пострадала женщина
Фото: www.inform.kz
Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Сломанным люком в Алматы пробило дно пассажирского автобуса, пострадала женщина, передает Kazakhstan Today.
 
По словам очевидцев, утром 2 мая, двигаясь по улице Халиуллина за Восточной объездной автомобильной дорогой, пассажирский автобус наехал на люк, которым пробило днище автобуса. 
 
В результате происшествия пострадала женщина, находившаяся салоне автобуса, ее госпитализировали с переломом ноги.
 
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
 
Как сообщалось ранее, в начале этого года в Алматы снизили среднюю скорость движения на Аль-Фараби, Саина и ВОАД. Данную меру предприняли в целях снижения уровня смертности на дорогах, с 15 января 2019 года. На Аль-Фараби, Саина и ВОАД средняя скорость снижена с 80 до 60 километров в час.
 
Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов написал в Facebook, что алматинка Екатерина Парафиева, ставшая жертвой дорожной аварии на дороге с повышенным скоростным режимом, данное нововведение поддержала.
 
Напомним, 16 июня 2017 года в Алматы, на проспекте Аль-Фараби, в открытый дорожный люк угодило колесо кроссовера Honda CR-V, ехавшего в крайнем левом ряду проспекта на запад. У машины пробило колесо, из нее вышли две девушки. Ехавший за ними водитель Toyota Camry после остановки автомобиля Honda стал резко перестраиваться в средний ряд, где в этот момент двигался автобус. Водитель автобуса не смог уйти от удара и на большой скорости врезался в автомобиль Toyota. Автомобиль отбросило на стоящий кроссовер, а девушки оказались зажатыми между двумя автомобилями. Их доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. При этом одной из пострадавших Екатерине Парафиевой пришлось ампутировать обе ноги. 
 

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