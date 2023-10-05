04.10.2023, 17:40 19071
ДТП с автобусом в Венеции: казахстанцев нет среди пострадавших
Фото: кадр из видео
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Рим. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествие в Венеции, в результате которого погиб 21 человек, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
Наших граждан среди пострадавших нет", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, в пригороде Венеции Местре пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу, проходящую вдоль трассы, информирует lenta.ru со ссылкой на Rai.
В результате происшествия погиб 21 человек, еще 12 пострадали. Пропавшими без вести числятся четыре-пять человек. Уточняется, что автобус работал на метане и загорелся сразу после падения.
Пожарные до сих пор тушат огонь, передает агентство ANSA. Согласно его информации, число пострадавших составляет до 40 человек. Издание Il Gazzettino упоминает минимум о двух погибших детях. По сведениям газеты, при падении автобус задел электрические провода.
На место происшествия приехал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. В социальных сетях он назвал аварию огромной трагедией и объявил траур в городе.
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04.10.2023, 19:51 16741
В Алматы грузовик насмерть сбил подростка на самокате
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в Алматы недалеко от Дворца студентов. В результате ДТП грузовик наехал на самокатчика.
По информации департамента полиции Алматы, водитель грузовика марки "Холл", 1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо допустил наезд на гражданина Ж., 2010 года рождения. Подросток ехал на электросамокате на восток. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.
Напомним, в ходе встречи с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развития гармоничного дорожно-транспортного комплекса в мегаполисе. По словам президента, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.
04.10.2023, 11:12 25116
Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц
Фото: Depositphotos
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Балхаш. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц, одной из девочек всего 3 года.
О вопиющем случае сообщила в Instagram праавозащитница Дина Тансари.
По информации, предоставленной в фонд "Не молчи" одним из подписчиков, девочка поступила в приемное отделение центральной больницы Балхаша с вагинальным кровотечением.
Ребенку 3 года. Была изнасилована сожителем матери, возможно, неоднократно", - пишет автор письма.
Сообщается, что у девочки есть сестра-близнец, которая тоже, возможно, подвергалась сексуальному насилию. Обе девочки проживают в неблагополучной семье. Старшие дети учатся в школе-интернате, а их мать злоупотребляет алкоголем.
Правозащитница обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также в Комитет по защите прав ребенка и детскому омбудсмену с просьбой взять дело на контроль.
В свою очередь детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что подозреваемый в преступлении задержан, по факту насилия возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование".
Ранее в Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.
Кроме того, в Алматы полиция расследует изнасилование первоклассника.
03.10.2023, 09:50 45121
Офицеры Нацгвардии получили ранения в Жамбылской области: военная полиция завела дело
Фото: polisia.kz
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Тараз. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе военная полиция завела дело из-за чрезвычайного происшествия на полигоне, где во время учений три офицера Национальной гвардии получили ранения.
В период проведения учений артиллерийские подразделения выполняли плановые стрельбы, соответственно, произошел выстрел снаряда. Сейчас следствие выясняет, возбуждено уголовное дело сотрудниками военной полиции Таразского гарнизона. Жизненно важные органы не задеты, что способствует, конечно, не дай бог, их инвалидности. Офицеры встанут в строй и продолжат службу", - цитирует телеканал КТК командира воинской части 6506 Национальной гвардии РК Марата Рахпанова.
Как отмечает телеканал, инцидент случился еще неделю назад, но известно о нем стало лишь сейчас. ЧП произошло на полигоне "Айша-Биби" под Таразом. Туда шымкентское подразделение Нацгвардии выезжало на учебные стрельбища. В какой-то момент неправильно сработало орудие, и минометный снаряд упал рядом с офицерами. Мужчины получили серьезные осколочные травмы и переломы ног.
Двое госпитализированы. Из них один с тяжелым травматическим шоком находился в реанимационном отделении сутки, потом переведен в травматологическое отделение с переломом голени. У второго тоже перелом большой берцовой, малой берцовой кости, голени справа. Состояние в данный момент пациентов удовлетворительное", - проинформировал заместитель главного врача многопрофильной больницы города Тараза Сакен Жумашев.
Сообщается, что двое мужчин уже перенесли операции, в их теле еще остаются осколки, которые выйдут сами. Третьему пострадавшему чудом удалось избежать серьезных травм.
Медики заверили, что скоро всех выпишут из больницы и они даже смогут вернуться в часть.
Напомним, 25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения.
02.10.2023, 11:43 62161
Шестилетний воспитанник Атырауского спортклуба погиб в Алматы
По факту возбуждено уголовное дело
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Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетний воспитанник спортклуба "Байқоңыр" из Атырау погиб в Алматы в результате несчастного случая.
30 сентября тренер повел на соревнования подростков в возрасте 12-14 лет. В месте проживания атырауских спортсменов оставалась группа детей. Пятеро из них отпросились в магазин, среди них был шестилетний И.Ж., с которым произошел несчастный случай, в результате которого он погиб", - сообщает Atyrau Press.
По данным полиции, мальчик по неосторожности сорвался с козырька.
Несчастный случай прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По факту гибели мальчика, 2017 года рождения, управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 140 РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в полиции .
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в минувшем году на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Они ехали на соревнования по волейболу. Один ребенок погиб на месте происшествия, четыре человека в тяжелом состоянии попали в больницу.
01.10.2023, 15:51 76696
У здания МВД в Анкаре прогремел взрыв
Фото: onediocom
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Анкара. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возле здания Министерства внутренних дел в центре Анкары один из террористов подорвал себя, другой нейтрализован спецслужабми, сообщил глава министерства Турции Али Ерликая.
В 09.30 два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле, перед въездными воротами главного управления охраны МВД совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", - цитирует главу МВД РИА Новости.
В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
Чем была вызвана атака, не сообщается. Полиция перекрыла квартал.
По данным СМИ, сейчас полиция принимает масштабные меры по усилению безопасности в регионе - на место происшествия прибыли группы специального назначения. В настоящее время бульвар Ататюрка и площадь Кызылай закрыты после взрыва, который раздался недалеко от ворот Великого национального собрания Турции Чанкая.
01.10.2023, 09:18 84701
Жители Алматы почувствовали подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье ночью жители Алматы ощущали подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане.
Сетью сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" Министерства по ЧС Республики Казахстан 1 октября в 3.30 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана.
Сейсмологи добавили, что толчки в Алматы ощущались силой 2-3 балла.
Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 6.2. Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 77.08° в.д. Глубина очага -10 километров.
Напомним, на прошлой неделе в Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
30.09.2023, 20:44 105686
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: кадр из видео Минобороны
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Актау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне "Оймаша", сообщает inAktau.kz.
По информации пресс-службы Сухопутных войск ВС РК, произошел хлопок неизвестного вещества. Один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. На место события экстренно прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Военно-следственными органами начата досудебная проверка. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в ведомстве.
25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области в результате нарушения мер безопасности три офицера Национальной гвардии получили ранения ног.
30.09.2023, 15:57 101826
В Жамбылской области офицеры Нацгвардии получили ранения ног
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения.
В результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног", - сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение Тараза. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не задеты. Причины и обстоятельства выясняются.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?