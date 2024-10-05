04.10.2024, 17:53 9276
ДТП с пассажирским автобусом в Алматы: погибла женщина
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибла женщина, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автомашины марки Mitsubishi, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, на пересечении с улицей Бокейханова при перестроении допустил столкновение с автобусом 58-го маршрута, принадлежащим частному перевозчику. В результате данного ДТП пассажирка автомашины Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Кроме того, назначены экспертизы.
Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
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04.10.2024, 11:59 14701
Перестрелка в Талгаре: один человек скончался
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группа молодых людей устроила перестрелку в Талгаре, один из них скончался от огнестрельных ранений, сообщает департамент полиции Алматинской области.
В ночь на 4 октября в городе Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении", - сообщили в ДП.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - уточнили в полиции.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее в Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На днях в Алматы чемпион Азии по дзюдо получил удар ножом. Позже была озвучена возможная причина покушения на дзюдоиста. По словам юриста Алишера Алишова, знакомые задолжали спортсмену около 300 тысяч долларов. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
03.10.2024, 18:33 27491
В Илийском районе Алматинской области могут объявить ЧС
В зданиях двух школ образовались большие трещины
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Конаев. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Илийском районе здания ГКП "Средняя школа № 20" и ГКП "Средняя школа № 20" переданы на баланс аппарата акима Илийского района.
Однако в результате землетрясения, произошедшего 4 марта, на стенах и полах средней школы № 40 в селе Жайнақ Боралдайского сельского округа (построенной в 2016 году) и средней школы № 20 в селе Түймебаев Ащыбұлақского сельского округа (построенной в 2013 году) образовались большие трещины. В связи с аварийным состоянием было запрещено их использование.
В районе будет объявлено о природной чрезвычайной ситуации местного масштаба для выделения средств из чрезвычайного резерва соответствующего местного исполнительного органа для проведения восстановительных работ.
02.10.2024, 10:30 54226
Число ДТП в Казахстане выросло на 90% - генпрокурор
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в сравнении с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 90%, заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов.
Растет и количество жертв дорожных происшествий. Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в городе Шымкенте", - написал Берик Асылов на своей странице в Сети.
Подчеркивается, что он поручил прокурорам детально разобраться с госорганами в причинах с выработкой конкретных мер, в первую очередь обратив внимание на наиболее аварийно опасные участки дорог.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
01.10.2024, 12:10 79766
Полиция выясняет причину гибели 20-летней девушки в Астане
Возбуждено уголовное дело
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Астаны возбудила уголовное дело по факту гибели 20-летней жительницы Астаны, сообщили в пресс-службе департамента столицы.
Установлено, что 30 сентября на канал "102" поступило сообщение, что на улице Майлина лежит девушка без признаков жизни. Сотрудниками полиции личность 20-летней покойной установлена. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в полиции.
В сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками. В Казахстане с начала года выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.
Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана.
30.09.2024, 17:10 100766
В Алматинской области школьница покончила с собой
Фото: pixabay.com
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Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 14-летняя школьница покончила с собой, сообщили в департаменте полиции региона.
По данному факту полицейскими Талгарского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем в ДП подчеркнули, что гибель девочки не связана с сетевыми играми и буллингом.
Ранее в Сети на странице фонда "Не молчи" появилась информация о трагедии.
Отметим, что случаи самоубийства среди молодежи стали происходить в Алматы с пугающей частотой. В частности, 23 сентября 18-летний парень сбросилсяс высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно и гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнулс высотного дома на проспекте Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросиласьс 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.
30.09.2024, 11:10 109096
Стрельба во время конфликта футбольных фанатов в Караганде: в полиции прокомментировали инцидент
Фото: pixabay.com
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Караганда. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали стрельбу во время конфликта футбольных фанатов в Караганде.
После завершения футбольного матча при посадке болельщиков двух команд в автобус между ними возник конфликт. Для пресечения хулиганских действий сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета", - пояснили в департаменте полиции.
Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ситуация была оперативно урегулирована, и дальнейших нарушений общественного порядка не допущено. Полиция призывает болельщиков соблюдать правила поведения и уважать друг друга, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
30.09.2024, 11:02 109936
Очередной суицид в армии: военнослужащий покончил с собой в Актау
Причиной стал семейно-бытовой конфликт
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Актау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий-контрактник покончил с собой в Актау, сообщает InAktau со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.
28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 г.р. одной из воинских частей Актауского гарнизона. Военнослужащий находится около года в декретном отпуске", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.
Командование Сил воздушной обороны выразило соболезнование родным и близким военнослужащего.
20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.
22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
30.09.2024, 08:54 107436
В Жамбылской области из-за пожара в ресторане эвакуировали 250 человек
Фото: скриншот из видео МЧС
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В двухэтажном здании ресторана, расположенном в селе Б. Момышулы Жамбылской области, произошел крупный пожар. Из здания эвакуировано 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели эвакуировали 250 человек. По уточненным данным, произошло загорание кровли двухэтажного ресторана с переходом на малый зал второго этажа на площади 400 квадратных метров. На месте происшествия был создан штаб по тушению пожара во главе с начальником ДЧС", - проинформировали в министерстве.
В тушении было задействовано порядка 60 человек и 12 единиц техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара за медицинской помощью обратились четыре человека. Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков", - добавили в МЧС.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?