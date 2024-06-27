ДТП с участием автобуса в Алматы: один человек погиб, более 20 пострадали
Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе города Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и 16 пострадали, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По предварительным данным, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus", который впоследствии допустил наезд на препятствие. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Кроме того, были назначены соответствующие экспертизы.
Дополнено 26.06.2024, 16.40
Увеличилось число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Алматы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения города.
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса № 18 пострадало 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи. Двоим была оказана медицинская помощь на месте, и (они) отправлены на амбулаторное лечение. ", - проинформировали в пресс-службе.
Также 22 пострадавших были доставлены в стационары города.
Среди пострадавших также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого - закрытый перелом костей носа, у третьего - закрытый перелом большеберцовой кости справа", - добавили в управлении.
Напомним, в прошлом году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
Позже в Сети появилось видео избиения водителя. В полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован, на него заведено уголовное дело.
В апреле этого года подсудимого по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Алматы приговорили к восьми годам лишения свободы.