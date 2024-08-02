01.08.2024, 17:14 22356
ДТП с участием самосвала произошло на Талгарском тракте Дополнено
Водитель самосвала остался жив
Фото: кадр из видео
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Конаев. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала произошло на Талгарском тракте в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Прямо сейчас передо мной в 150 метрах по Талгарскому тракту со стороны Табагана на перекресток вылетел китайский самосвал, впечатавшись в дерево, по дороге зацепил другой грузовик", - сообщил очевидец информационному агентству Kazakhstan Today.
По его словам, водитель самосвала остался жив.
Дополнено 01.08.2024, 21.51
В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали ДТП с участием самосвала, которое произошло на Талгарском тракте.
Начали расследование по факту нарушения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе ДП региона.
Также сообщается, что в результате аварии с различными телесными повреждениями в больницу Алматы госпитализированы водители грузовых машин.
Ранее сообщалось, что грузовик протаранил пассажирский автобус в Алматы.
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01.08.2024, 19:59 16066
В Абайской области произошел лесной пожар
Фото: МЧС РК
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Семей. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 августа, от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Благодаря внедрению нового алгоритма и оперативной высылке наземных сил и средств, а также проведению авиапатрулирования удалось локализовать пожар на минимальной площади в 7 га.
На место пожара было направлено 60 человек личного состава и 15 единиц техники, 2 беспилотный летательный аппарат, вертолет МИ-2 от АО "Казавиалесоохрана", лесничества, ДЧС. Вертолет МИ-8 "Казавиаспас" произведено аэровизуальное обследование.
В ведомстве отмечают, что жаркая и сухая погода в регионе сохраняется, мониторинг пожарной безопасности лесов находится на особом контроле ДЧС области.
Напомним, 30 июля в ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил расширить охват внедрения смарт-систем для контроля за пожароопасной ситуацией.
Ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.
01.08.2024, 16:02 25231
В Кыргызстане альпинистов из Казахстана и России накрыла лавина: один человек погиб
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Бишкек. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане во время восхождения на пик Хан-Тенгри нескольких альпинистов из Казахстана и одного из России накрыла лавина, в результате чего один человек погиб, сообщил альпинист Павел Блажнов.
На высоте 5050 метров, в 08.15, при входе в "бутылку", южная сторона Хан-Тенгри, попали в лавину группой из четырех человек (...) Нас начали искать, долго проходили поиски. В общей сложности мы провели под трехметровым слоем лавины более 40 минут. Алексей (альпинист из России. - Прим. ред.) погиб, не успел укрыться в мульде, не добежал каких то 1,5 метра, скорей всего не хотел оставлять свой рюкзак", - написал он на своей странице в Сети.
По словам альпиниста, после того как их откопали, сошла повторная лавина.
Никто не пострадал (...) Если прошли бы мульду, то попали в центр лавины. Если не смогли достать рацию под снегом, никто бы не узнал нашего места. Если выше нас не было бы альпинистов, не было бы никаких шансов", - добавил он.
Напомним, в прошлом году в горах Алмарасана туристка попала под лавину.
31.07.2024, 14:25 140236
На пастбищах в Актюбинской области исследуют траву после падежа скота
Фото: Depositphotos
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Актобе. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области взяты пробы травы после падежа скота, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Как рассказали в Минсельхозе, в Комитете ветеринарного контроля и надзора сообщили, что падеж животных в крестьянском хозяйстве "Санжар-Т" начался в начале июля, однако официальное уведомление в Актюбинскую областную территориальную инспекцию поступило 26 июля.
После получения информации о гибели скота заведующий ветпунктом ветеринарной станции МИО прибыл на место происшествия и забил одно животное для дальнейшего исследования. Патологический материал был отобран для исключения особо опасных заболеваний. Первоначально установлено, что внутренних изменений в органах не наблюдается, предварительный диагноз - отравление", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, взяты пробы травы с пастбищ, где содержались животные, чтобы определить возможные причины интоксикации. Результаты исследования выйдут 1 августа 2024 года.
Также отмечается, что в хозяйстве приняты все необходимые противоэпизоотические меры, включая вакцинацию и диагностику в соответствии с установленным планом. КРС находится под постоянным ежедневным контролем. Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем.
Ранее массовый падеж скота произошел в ЗКО. Причины пока неизвестны.
30.07.2024, 19:43 183646
Автобус упал в воронку: суд подтвердил вину АО "Майкаинзолото"
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судебной коллегией по административным делам суда Астаны оставлено без изменения решение специализированного межрайонного административного суда столицы от 16 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горнорудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Актом установлена вина работодателя - 100%. АО "Майкаинзолото", отрицая свою вину в произошедшем несчастном случае, оспорило акт в части", - сообщили в суде.
В суде установлено, что несчастный случай произошел на опасном производственном объекте "Майкаинзолото" вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО "РЦШ ПВАСС" в провал.
Суды пришли к выводу, что комиссией в акте обоснованно указано на 100% вину АО "Майкаинзолото", поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца", - добавили в суде.
Судами столицы оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото" отказано.
Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.
30.07.2024, 15:14 193881
Трагедия на ферросплавном заводе: спасателям доложили о происшествии спустя два часа
Когда спасатели прибыли на место происшествия, работники завода не пускали их внутрь
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Караганда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков рассказал, что о происшествии на Карагандинском ферросплавном заводе спасателям сообщили лишь спустя два часа.
Чрезвычайная ситуация произошла в 4.00. Сообщение об этом поступило к нам только в 6.00. Это нарушает инструкции по гражданской обороне", - рассказал вице-министр.
Он также отметил, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, работники завода не пускали их внутрь.
Они не имели права не впускать. В связи с этим было возбуждено административное дело", - добавил Сыздыков.
Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия. Работники были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова, где позже четверо из пострадавших скончались.
29.07.2024, 14:01 232311
Четыре подростка попали в реанимацию из-за взрыва газа в Кызылорде
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Утечка газа и дальнейший взрыв в частном доме произошли в Кызылорде вчера вечером, пострадали четверо несовершеннолетних, сообщили в ДЧС Кызылординской области.
28 июля в 19.56 в одном из частных домов микрорайона Аль-Фараби произошел взрыв газа из-за его утечки.
По данным ДЧС области, взрыв произошел без возгорания.
Пострадали 4 подростка. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении детской больницы", - сказано в сообщении ведомства.
29.07.2024, 09:13 242406
В Алматинской области загорелся крупный склад
Фото: МЧС РК
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Конаев. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматинской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов в Карасайском районе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня в Карасайском районе в одном из складских помещений произошло горение стройматериалов на площади 273 квадратных метра", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте около суток тушили загоревшиеся мешки с серой.
28.07.2024, 13:22 264531
В Шымкенте потушили загоревшиеся мешки с серой
Фото: МЧС РК
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Шымкент. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте потушили загоревшиеся вчера мешки с серой на территории индустриальной зоны "Ордабасы", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Причина устанавливается", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что пожарные тушили загоревшиеся мешки с серой с субботы.
Информации о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.
Напомним, пожар начался днем 27 июля. Для его тушения привлекли пожарный поезд. По данным ДЧС Шымкента, с места пожара 10 человек обратились за медпомощью с признаками ожогов и отравления.
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