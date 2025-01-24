ДТП с участием сразу 19 автомобилей произошло в Карагандинской области  

Рассказать друзьям

Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу 19 автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург - Алматы в Карагандинской области, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".





Сегодня в 12.30 на 1630-м километре трассы Екатеринбург - Алматы между Карагандой и Балхашом произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.





Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.









По данным нацкомпании, движение на данном участке было открыто сегодня в 10.30 после улучшения погодных условий. Движение организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и "КазАвтоЖола". При этом отмечается, что участники массового ДТП не участвовали в колонном движении.





В ДП Карагандинской области сообщили, что в результате ДТП с различными травмами в медицинское учреждение доставлено 6 человек.



