ДТП в Алматинской области: три подростка погибли, один в реанимации

Как сообщили в Instagram-паблике полиции Алматинской области, ДТП с участием автомашины Nissan произошло 2 января в 22.20, близ села Аулиеагаш в Панфиловском районе.
Автомашиной управлял 15-летний житель села Коктал, который допустил опрокидывание иномарки. На месте ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 14-15 лет. Еще двое подростков с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу".
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в отношении владельца транспортного средства, допустившего к управлению несовершеннолетнего водителя, возбуждено уголовное дело.
По сведениям полиции, состояние одного пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Второй подросток находится в реанимации, сообщает газета "Экспресс-К".
Позже состояние подростков прокомментировали в управлении здравоохранения Алматинской области.
Состояние одного стабильное. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб голени и закрытый перелом локтевой кости. Состояние второго, 2008 года рождения, крайне тяжелое. У пациента диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом теменной и височной костей. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Отек головного мозга. Ребенок находится в коме", - сообщили в управлении.