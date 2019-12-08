Два человека госпитализированы в Алматы после отравления средством от насекомых

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Два человека госпитализированы в Алматы после отравления купленным на рынке средством от насекомых, передает Kazakhstan Today.

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали, что пациенты 1957 и 1987 года рождения были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с жалобами на головные боли, головокружение, слабость в конечностях, тошноту, повышенное давление, общую слабость. Их состояние оценили как тяжелое из-за интоксикации фосфороорганическими соединениями с развитием церебральной и дыхательной недостаточности, пишет Inalmaty.kz

Пострадавшим от отравления провели антидотную терапию, сделали все лабораторные и инструментальные исследования, дополнительно сделано МРТ.

Выставлен диагноз - ингаляционное отравление тяжёлой степени тяжести средством для выведения насекомых. Пациенты находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации и подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Лечение получают в полном объёме согласно клиническим протоколам", - сообщили в ведомстве.

Как пишет портал, пострадавшие являются матерью и сыном. При этом от средства для выведения насекомых пострадала и дочь госпитализированной женщины, которая пробыла в квартире три часа. Она чувствует слабость, у нее упало зрение и появилась одышка. Состояние не улучшилось даже после того, как ей в течение нескольких дней капали лекарства в БСМП.

Напомним, в январе в Актау из-за травли клопов погиб ребенок , еще двое детей с токсическим отравлением были госпитализированы.

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