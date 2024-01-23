22.01.2024, 09:32 23091
Два человека погибли под колесами поезда в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Тараз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел на перегоне Жидели - Берлик в Жамбылской области. Под колесами поезда погибли двое железнодорожников.
21 января 2024 года в 07.27 на перегоне Жидели - Берлик участка Шыганак - Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Кроме того, по данным vk_gazeta, на железнодорожном переезде в Карагандинской области тепловоз переехал авто.
Сообщается, что водитель Lada Priora объехал шлагбаум и попытался проскочить перед тепловозом, но не успел. По данным полиции, в результате столкновения погибли два пассажира легкового автомобиля. Водитель и три пассажира доставлены в больницу.
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23.01.2024, 01:24 3561
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 00.09 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6,7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 5 км.
Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно землетрясение в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 78.61° в.д. Глубина 5 км.
В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
21.01.2024, 20:46 42231
Провалившихся под лед подростков спасли полицейские в Кызылорде
Стражи порядка заметили тонущих детей во время обхода территории реки Сырдарья
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Кызылорда. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области полицейские спасли 15-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, провалившихся под лед.
Стражи порядка заметили тонущих детей во время обхода территории реки Сырдарья.
Сотрудники управления специализированной службы охраны Әділхан Молдағалиұлы и Алтынбек Мейрамбекұлы незамедлительно принялись спасать тонущих с помощью арканов. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызывали скорую помощь и передали детей родителям", - сообщает Polisia.kz.
Оказалось, что подростки, играя, вышли на лед, но он не выдержал их веса. Мальчик провалился в воду, девочка попыталась помочь ему, но тоже оказалась в воде.
Ранее в Атырауской области полицейские спасли упавшего в канализационный колодец ребенка.
21.01.2024, 18:13 46706
Пять человек попали в больницу после травли тараканов в Уральске
Фото: Depositphotos
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Уральск. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске пять жильцов многоэтажного дома попали в больницу с химическим отравлением после травли тараканов.
Инцидент произошел 19 января в доме № 61/3 по улице 1-й Завокзальный тупик. 36-летний житель многоэтажки в 23.00 распылил в своей квартире вещество для уничтожения тараканов. Позже соседи почувствовали недомогание и вызвали скорую", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой пресс-службу департамента полиции ЗКО.
В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что произошло массовое ингаляционное отравление химическим веществом.
В приемный покой областной станции скорой медицинской помощи доставили пять человек. Пострадавшими оказались 50-летний мужчина, женщины 73, 42 и 32 лет и 5-летняя девочка.
Всех пациентов обследовали и оставили до утра в больнице. В настоящее время их состояние удовлетворительное.
Напомним, в октябре прошлого года в Актау двое малолетних детей скончались в больнице после травли клопов. По факту было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что соседка семьи, в которой погибли дети, приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала препарат в своей квартире, не предупредив об этом соседей. В результате отравились семь членов одной семьи, проживающих этажом выше. Для двух маленьких детей отравление стало смертельным. Подсудимую приговорили к 5 годам лишения свободы.
В Казахстане также до сих пор расследуется массовое отравление детей в Карагандинской области, в результате которого скончались двое детей. Несмотря на то, что трагедия произошла в августе прошлого года, результаты экспертиз до сих пор не готовы.
21.01.2024, 15:05 50776
В Афганистане разбился самолет: четверо выжили Дополнено
Судьба еще двух человек уточняется
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Кабул. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Афганистане потерпел крушение зарегистрированный в России самолет Falcon 10, на борту которого находились 6 человек.
Кадры с месте крушения опубликовали в соцсетях.
По данным Росавиации, воздушное судно перестало выходить на связь и пропало с экранов радаров вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы с Таджикистаном).
Предварительно на борту самолета находились 6 человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Среди них были двое российских граждан, сообщает Следственный комитет РФ.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В Росавиации сообщили, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).
Самолет принадлежал ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву.
Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна.
Дополнено, 21.01.2024, 20.59
Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, сообщает Росавиация со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане.
Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно:
- четверо живы (у них различные травмы);
- судьба двоих человек уточняется.
21.01.2024, 14:32 51531
Угроза затопления в области Абай: 11 человек эвакуировали с острова Бейбітшілік
Фото: Акимат области Абай
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Семей. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Одиннадцать человек эвакуировали спасатели с острова Бейбітшілік в связи с угрозой затопления, сообщает пресс-служба областного акимата.
Угроза затопления возникла из-за поднятия уровня воды в реке Иртыш.
В целях обеспечения безопасности жителей острова Бейбітшілік сотрудники ДЧС в ночь на 21 января возвели дамбу, вскрыли дорожное полотно для отвода воды в русло реки, а также перекачали в русло реки почти 6 тыс. кубометров воды.
Ночью с острова эвакуировали 11 человек, из них трое детей. Людей разместили в гостинице, скот отогнали в безопасное место. Эвакуированных обеспечили горячим питанием. Сейчас жители возвращаются домой.
В настоящее время уровень воды падает, угроза подтопления жилых домов отсутствует. Ежечасно производится объезд участков (остров Бейбітшілік, д/м. Бобровка) и мониторинг уровня воды. Замеры уровня воды производятся каждые 2 часа", - сообщили в акимате.
Напомним, сегодня в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В четырех областях страны: Жамбылской, ЗКО, Актюбинской и Жетiсу из-за метели, тумана и гололеда ограничено движение на крупных автотрассах.
21.01.2024, 10:16 55916
Жестокая драка в Семее: есть пострадавшие
Полиция начала досудебное расследование по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства
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Семей. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокая массовая драка произошла в Семее, пострадал один из участников конфликта.
Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик semey city.
На видео видно, как один из участников драки падает на землю без сознания после удара арматурой.
Происшествие прокомментировали в полиции.
Касательно распространяемой в социальных сетях видео драки информируем, что 20 января т.г. Затонским отделом полиции УП г. Семея начато досудебное расследование за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, приспособленных для причинения вреда здоровью", - сообщили в департаменте полиции области Абай.
В настоящее время виновные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В полиции уточнили, что среди участников конфликта погибших нет.
Напомним, в начале января в Талдыкоргане задержали восьмерых участников массовой драки в кафе. В этот же день в результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения.
Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля прошлого года в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
21.01.2024, 09:08 58416
Спасательная операция на "Майкаинзолото": сохраняется угроза обвала грунта
Фото: instagram/pavlodar_tjd
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Павлодар. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" сохраняется угроза обвала грунта, спасатели работают в опасных для жизни условиях, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Спасателям с помощью техники удалось расширить пространство для работы второго экскаватора.
20 января с соблюдением всех правил безопасности с помощью 2 бульдозеров и с использованием вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. С его помощью убираются большие негабаритные камни и горную породу с предположительного местонахождения автобуса", - пояснили в ДЧС.
Там добавили, что спасатели постоянно обеспечивают страховку и безопасность работы двух экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки.
С соблюдением правил безопасности и со страховкой проводятся спуск топлива, питания, маркшейдеров, а также подъем найденных предметов. Круглосуточно проводится наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней с помощью сканирования. Также проводится геосканирование дна воронки для координации направления экскаваторов", - рассказали подробности в пресс-службе.
Работы осложнены минусовой температурой и тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта, существует угроза обвала.
Всего в поисковых работах задействованы 147 человека, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных устройства.
Напомним, 4 января в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни. Ситуацию осложняет мороз и вероятность движения почвы в воронке.
18.01.2024, 20:55 100796
Газовый баллон взорвался в пекарне Арыси
С термическими ожогами госпитализированы двое сотрудников
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Арысь. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Газовый баллон взорвался в пекарне Арыси, с термическими ожогами госпитализированы двое сотрудников, сообщает OTYRAR.
Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров пекарного цеха и магазина.
По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего газ в нем быстро нагрелся и произошел взрыв. Два человека получили ожоги с поражением 30% и 70% тела. В тяжелом состоянии их доставили в ближайшую больницу.
Из пекарни на улицу вынесли еще 2 газовых баллона по 50 литров каждый и столько же баллонов по 25 литров.
Напомним, 5 января в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в селе Кокарна Атырауской области.
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