Два человека пострадали при обрушении офисного здания в Актобе

АКТОБЕ. 2 СЕНТЯБРЯ - В Актобе 1 сентября произошло обрушение кровли и второго этажа двухэтажного здания, в котором располагается филиал фонда развития предпринимательства "Даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации областного ДЧС, площадь обрушения составила 200 квадратных метров, сообщает "Диапазон"

На месте происшествия работали 15 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники. Спасены пять человек, находившихся в момент обрушения в здании. Двоих госпитализировали.

Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи, один из пострадавших - мужчина 1987 года рождения. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Также в больницу была доставлена женщина, которая находится в крайне тяжёлом состоянии. Она получила травмы позвоночника и головы. Пострадавшая находится в реанимации без сознания.

Сейчас она находится в реанимационном отделении. Там множество переломов ребер, позвоночника, основная травма головы. Состояние крайне тяжелое, в коматозном состоянии. Полная помощь оказывается. Занимаются специалисты. Со слов родственников, там обрушился потолок. Она была чем-то сдавлена. Наверно, они были на работе. Травмы очень тяжелые. Прогнозы не можем дать", - рассказал главврач БСМП Сакен Капанов.

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