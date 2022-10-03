Два человека пострадали в ДТП с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур

АКТАУ. 2 ОКТЯБРЯ - Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур в Мангистауской областной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным lada.kz, инцидент произошел 30 сентября.
Установлено, что водитель Daewoo Nexia совершил наезд на двух лошадей. В результате столкновения пострадали два человека. Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных.
На водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в медучреждение обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина.
Их осмотрел травматолог. Проведены рентген головного мозга, КТ-исследования. Травм не выявлено. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием", - добавили врачи.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека.